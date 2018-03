lety na lyžích

21. 3. 2015 |Tomáš Kohout, Marek Augustin, Vojtěch Man |Zimní sporty

Na světě je jen osm zemí, které dokážou postavit tým skokanů na lyžích do leteckého závodu družstev. Ukázalo se to dnes v Planici, kde triumfovali domácí Slovinci. Češi skončili v závodu zkráceném kvůli sílícímu větru jen na jedno kolo právě na posledním 8. místě. A pro tři z nich to byl i poslední skok v sezóně. V neděli se představí už pouze Roman Koudelka.