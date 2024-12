Neustále říkáme, že české zdravotnictví je dokonalé. Podle mě už dávno jedeme z kopce, varuje lékař Šebek

Ve svých prvních čtyřech knihách se chirurg Tomáš Šebek věnoval svým misím v zahraničí s Lékaři bez hranic. Nyní vydal své páté dílo, Objektivní nález, ve kterém se zaměřuje na své profesní i osobní chyby. „Je potřeba si přiznat, že prostě jsme nedokonalí lidé. Ale naší dokonalostí je, že jsme ochotní pracovat dál sami na sobě a pracovat s chybou,“ vysvětluje lékař Šebek v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus. Praha 0:11 14. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Šebek | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jako společnost bychom se měli naučit s chybami pracovat, abychom se mohli někam posunout. „Neříkám to proto, že bych si hrál na mudrce. Viděl jsem to v zahraničí. Pracoval jsem v letech 2010 a 2011 v irském zdravotním systému a viděl jsem, jak skvěle mimo jiné s chybou ve zdravotnictví pracují,“ poukazuje.

Poslechněte si celou Osobnost Plus s lékařem Tomášem Šebkem

V irském zdravotnictví totiž mladé lékaře nutí, aby dělali chyby v bezpečném prostředí, kde nejde o život pacienta, aby si je všechny vyzkoušeli a ideálně je v budoucím životě neopakovali. A právě tím zvyšují bezpečnost pacientů.

„My ve vzdělávacím systému – v tom klasickém, podle mě mocnářském – pracujeme s tím, že jsme dobří. V momentě, kdy uděláme chybu, tak čekáme trest. Takže se k chybě moc nepřiznáváme. V Irsku to fungovalo tak, že se naopak mladí kolegové snažili nasekat co nejvíc chyb,“ popisuje.

V tom se ale podle něj české zdravotnictví liší. „Neustále se bavíme o tom, že je dokonalé, že nechybuje. Všechno máme perfektní a mohou nám ho všichni závidět. Ano, do určité míry, ale podle mě už dávno jedeme z kopce,“ tvrdí.

Chybějící data

Šebek je mimo jiné zakladatel neziskové organizace Ministr zdraví. Jejím cílem je prodloužit do roku 2030 dobu prožitou ve zdraví o pět let, byť sám lékař přiznává, že i jeden rok navíc by byl úspěchem.

Organizace nedávno ve svém spotu popisovala, jak českému zdravotnictví chybí potřebná data. „Chceme-li něco řídit, musíme to měřit. Abychom to měřili, potřebujeme data. A to se v českém zdravotnictví dlouhodobě nenosí. České zdravotnictví vždycky začne koncem roku kolabovat,“ kritizuje.

„Připomenu, že zhruba před deseti lety byl rozpočet na celé zdravotnictví zhruba poloviční. Dnes nemáme nic dvakrát rychlejší, nemáme dvakrát více lékařů, nemáme dvakrát lepší péči, nemáme dvakrát kratší čekací lhůty. A takhle bych mohl pokračovat do nekonečna,“ upozorňuje na nesrovnatelnost a pojmenovává:

„Máme jenom mnohokrát hůře proinvestované peníze, které neustále investujeme do čím dál dražší léčby, čím dál nemocnější populace – namísto toho, abychom levněji preventovali a snažili se primárně o to, abychom byli zdraví a šťastní.“

‚Úsečné věty‘

Ve své nejnovější knize Objektivní nález se lékař Šebek zaměřuje především na své osobní chyby. Tato surová zpověď se zabývá jeho problematickým vztahem s rodiči, selháními jako manžela a otce anebo nevěrou.

„Jsou to ostré, chirurgické, úsečné věty ve velmi krátkých příbězích. Skutečně to není autobiografie. Jenom ukazuji některé momenty, které mohou někomu připomenout pasáže z jeho vlastního života. Jestli jen to uvědomění, že se s tím dá pracovat a že to není beznadějné, někomu pomohlo, tak je to skvělé a knížka splnila svůj účel,“ přibližuje.

Zároveň chce v knize také zdůraznit, že i zdravotníci jsou jenom lidé. „Odpoledne potřebujeme nakoupit a vyzvednout děti ze školky. Když máme plnou čekárnu, tak někdy můžeme být frustrovaní jenom z toho, že nestíháme,“ popisuje chirurg s tím, že pacienti by ve zdravotnících neměli hledat supermany.

„Nejsme bozi sestupující na zemský povrch, abychom brali zdraví našich spoluobčanů do svých rukou a měli za ně zodpovědnost. Snažím se vysvětlit, že jsme servis, jsme služba jako kterákoliv jiná,“ shrnuje.

Jak funguje nezisková organizace Ministr zdraví? Měla by se v českém zdravotnictví zavést ekonomická motivace obyvatel? A jak se Tomáš Šebek snažil knihou Objektivní nález změnit svůj mediální obraz? Poslechněte si celou Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku.