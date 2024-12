Podle ochránců správný krok, podle rybářů absurdita. Další obchod zakázal prodej živých kaprů

Míst s živými kapry v kádích bude před Vánoci zase o něco méně. K zákazu prodeje se po řetězcích Billa a Lidl letos přidalo i Tesco. Za správný krok to označují ochránci přírody, podle kterých ryby v kádích často trpí nepřiměřeným stresem. Naopak rybáři zákaz považují za absurditu. České Budějovice 23:26 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapři | Zdroj: Shutterstock

„Je to sranda, no. Takto radikálně měnit obvyklé chování spotřebitele, to mi přijde docela jako administrativně byrokratická diktatura,“ komentuje zákaz prodeje ryb před Tescem ředitel Rybářství Chlumec Ladislav Vacek.

„Vánoce jsou obdobím radosti, ale také obdobím, kdy bychom se měli zamyslet nad dopady našeho podnikání, ať už jde o pohodu zvířat, bezpečnost lidí nebo životní prostředí. Doufáme, že tímto krokem budeme inspirovat i ostatní k odpovědnějšímu a ohleduplnějšímu přístupu,“ reaguje mluvčí Tesca Iva Pavlousková.

Ochránci zvířat tvrdí, že ryby v kádích jsou často v nepřiměřeném stresu. Podle veterinářky Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Veroniky Piačkové zažívají během svého života stres všichni živočichové, což je přirozené. „Při předvánočním prodeji je klíčové, aby bylo v kádích dost kyslíku, což se kontroluje, a hlavně aby se s rybou zacházelo šetrně,“ dodává.

Zákaz prodeje živých kaprů z kádí může ovlivnit výši tržeb rybářů. Ředitel Rybářství Chlumec Ladislav Vacek to ale nepovažuje za nic fatálního. „Stánků nebudeme mít 150, bude jich třeba 124 a de facto to na trhu nebude vidět. Já se toho nebojím. My se uživíme,“ říká.

Chlumečtí rybáři našli dokonce cestu, jak některá prodejní místa u Tesca i přes zákaz prodeje zachovat. „Pozemky tam jsou v nájmu, takže jsme se obrátili na vlastníky a stánky tam budou. Budou stát jen o kousek dál, takže výsledný efekt bude stejný,“ popisuje Ladislav Vacek.

Živí kapři se nadále budou prodávat například před Kauflandem nebo Penny. „Jedná se o jednu z českých vánočních tradic, na kterou jsou zákazníci zvyklí. Oceňují, že si mohou kapra vybrat při cestě na nákup potravin,“ vysvětluje mluvčí Penny Tomáš Kubík.