25. 11. 2015 |Jan Suchan, Stanislav Zbyněk |Fotbal

Zlatan Ibrahimović neměl lehké dětství. Jeho sestra fetovala, táta byl alkoholik a on jako malý klidně i několik dní neměl co jíst, a proto začal krást. Teď je z něj jeden z nejlepších fotbalistů světa. A dnes se do místa svého neradostného mládí vrátí. Ve švédském Malmö povede jako kapitán PSG v utkání Ligy mistrů.