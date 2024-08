ŽIVĚ: Fotbalisty Sparty čeká boj o Ligu mistrů na půdě Malmö, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Poprvé od roku 2010 si fotbalisté Sparty zahrají závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů a zahájí ho ve středu večer v Malmö. O návrat do „milionářské“ soutěže po 19 letech budou usilovat proti švédskému soupeři od 21 hodin. Chtějí mu zároveň oplatit deset let staré vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů. Zápas začíná ve 21.00 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Server iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži. Malmö 19:56 21. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Haraslín | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Sparta s Malmö se v roce 2014 utkaly ve 3. předkole. Letenští po domácí výhře 4:2 a venkovní porážce 0:2 vypadli kvůli tehdejšímu pravidlu o počtu branek vstřelených na hřišti soupeře. Naposledy na sebe soupeři narazili letos v únoru, kdy Sparta zvítězila v přípravě 2:1.

„Bude to těžká práce. Věřím, že nám pomohou zkušenosti asistenta Jense Askoua, který ještě nedávno trénoval ve švédské lize (IFK Göteborg) a Malmö zná. Navíc jsme proti nim hráli nedávno přátelský zápas, takže tušíme, co nás čeká. Mají výborný tým, pracovitý. Rozdáme si to o Ligu mistrů,“ řekl dánský trenér Sparty Lars Friis.

1️⃣1️⃣ SESTAVA | Úvodní duel play-off Ligy mistrů zahájí tato jedenáctka 👥



Ze zdravotních důvodů nejsou k dispozici David Pavelka, Roman Mokrovics a Imanol García de Albéniz ℹ️ #acsparta pic.twitter.com/k98jGCxNNL — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 21, 2024