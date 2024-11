‚Míříme na první místo, nebojíme se to říct.‘ Florbalovou reprezentaci čeká mistrovství světa

Českou florbalovou reprezentaci čeká v prosinci mistrovství světa v Malmö, na kterém bude obhajovat stříbro z roku 2022. Ve skupině se střetne s Norskem, Švýcarskem a Německem. Jedním z tahounů národního týmu bude Filip Langer, který už čtvrtou sezonu působí v nejvyšší švédské soutěži. Co říká na ambiciózní cíl, kterým je zisk zlata? Jak tým stráví poslední dny před odletem? A jak se připraví na Švýcary, které v této sezoně ani jednou neporazil? Rozhovor Malmö/Uppsala 13:02 29. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Langer | Foto: Matěj Pašek | Zdroj: Český florbal

Letos se zúčastníte už svého čtvrtého mistrovství světa. Můžete nějak porovnat, jak se od roku 2018 vyvinula vaše pozice v reprezentaci? Označil byste se teď už za lídra?

Za těch pár let, co už jsem v reprezentaci odehrál, se má pozice vyvinula. Začal jsem jako mladíček, postupně se rozkoukával, nasával mezinárodní florbal a poznával starší kluky.

Myslím, že lídrovství mám v povaze. Platí to hlavně na hřišti, ale často to přechází i do týmových věcí. Mám rád přehled o tom, co se v týmu děje, jak se kluci mají. Rád komunikuji s trenéry o herním plánu, případně přidávám i vlastní pohled na věc. Co se týče zápasů, patřím k hlučnějším hráčům.

V tom vnímám svou silnou stránku. A také ve zkušenostech, které se snažím využít. Určitě si ale nepřipadám jako nějaká hvězda, nejsem něco víc. Každý hráč má v týmu svou roli. Realizační tým se vždycky snaží vybalancovat slabé a silné stránky jednotlivců, aby se navzájem doplňovali a vytvořili funkční celek.

Ambice na mistrovství světa

Česká reprezentace navazuje na stříbro, které získala v roce 2022 ve Švýcarsku. Je to hlavní myšlenka, se kterou do Malmö cestujete?

Míříme na první místo, neskrýváme to, nebojíme se to říct. Ke zlatu ale samozřejmě vede hrozně dlouhá a trnitá cesta. Nevíme, jestli nás čeká šest, sedm, nebo osm zápasů. A to je to hlavní. Vždycky se budeme soustředit na jeden daný zápas. Musíme si to odpracovat. Není to tak, že bychom byli hlavou ve finále, to by mohlo znamenat velký problém. Určitě se nechceme podceňovat, jsme maximálně pokorní, zároveň si uvědomujeme, čeho jsme schopni.

Do začátku mistrovství světa zbývá osm dní, první zápas odehrajete 7.12. proti Norsku. Jak bude probíhat finální příprava? Kdy se sejde tým a kdy se přesunete do Švédska?

S týmem se sejdeme v pátek v Kutné Hoře, kde budeme mít do pondělí kemp. Budeme tam trénovat většinou dvakrát denně. Jeden trénink bude zaměřený na standardní situace a přesilovky, druhý bude normální hra pět na pět, abychom se udržovali v herním vytížení.

Poté se přesuneme do Krkonoš, kde nás bude čekat teambuilding. Vypneme mobily a budeme utužovat tým. Udělali jsme to tak i minule. Společně tam budeme trávit čas do čtvrtka, pak se přesuneme do Prahy, odkud rovnou odletíme do Malmö. Na místě nás pak bude čekat trénink.

Jakou očekáváte atmosféru v Malmö? Přímo na místě dokonce vyroste Český dům.

Myslím, že to bude hezké. Co mám informace, přijedou hlavně naše rodiny a kamarádi, kterých není úplně málo. Věřím, že také dorazí i další fanoušci a podporovatelé. Věřím, že to bude super, a i když se mistrovství koná ve Švédsku, budeme mít výraznou podporu.

V posledních letech dochází ke generační obměně reprezentace, respektive takovému zdravému okysličení. Zkušené matadory doplňují mladí vlčáci. Je to trend i v dalších top zemích?

Myslím, že je to tak všude. I nejzkušenější týmy zapracovávají mladé hráče. Náš tým je podle mě dobře namixovaný a jsme připraveni, abychom udělali práci správně, a dotáhli to k úspěchu.

Ve skupině narazíte ještě na Švýcarsko (9.12.), se kterým jste letos na turnajích Euro Floorball Tour (EFT) dvakrát prohráli, a na Německo (10.12.). Který zápas bude hrát klíčovou roli v boji o postup?

Samozřejmě si uvědomujeme, že jsme Švýcary letos ještě neporazili, ale i na ně proběhne důkladná příprava na zmíněném soustředění. To, že jsme s nimi letos dvakrát hráli, nám v přípravě pomůže.

Švýcaři udělali velký progres a posun, jejich reprezentanti hrají ve švédské lize, stejně tak někteří Norové, takže je nesmíme podcenit. Každý zápas na šampionátu bude těžký.

| Také na třetí pokus to nevyšlo. ❌ Muži na závěr EFT ve Finsku podlehli Švýcarsku.



Souhrn ✍️ https://t.co/NG3a4YiVfW pic.twitter.com/FcNoRhu0vn — Český florbal (@ceskyflorbal) October 20, 2024

Je lepší mít mezi zápasy den pauzu, nebo vám víc vyhovuje se držet v rytmu a hrát každý den?

Asi je lepší mít pauzu. Člověk musí hlavně dobře pracovat s regenerací, jídlem a spánkem. Ale myslím, že se tím nemusíme příliš zabývat, jsme na to zvyklí třeba i z play-off. Když jsem koukal na los, je docela přívětivý, co se týče rozložení zápasů.

Vyhovuje vám prosincový termín mistrovství světa, které se koná uprostřed sezony?

Odpovím asi podobně jako na minulou otázku. Myslím, že je to jedno. Mohli bychom se k tomu samozřejmě vyjádřit směrem k Mezinárodní florbalové federaci, ale termíny jsou takto předem stanoveny a takto s nimi pracujeme. Myslím, že v našich silách je se velice dobře připravit na jakýkoli termín, nehraje úplně roli, jestli je to před, po, nebo během sezony.

Jak se připravujete vy osobně?

Mistrovství světa je vrchol, je to něco speciálního, takový svátek. Zároveň je ale potřeba to brát podobně jako ostatní zápasy v sezoně, aby se člověk nějak emočně nerozhodil. Cílem je předvést co nejlepší výkon, jako kdybych hrál klubový zápas.

Během posledních týdnů jsem dělal vše pro to, abych si přenesl formu z klubu i do reprezentace. Chtěl jsem se dostat na vrchol, obzvlášť silově a kondičně, aby vrchol přišel teď a nebyl jsem přetrénovaný, ani podtrénovaný. Věřím procesu, kterým jsem prošel, věřím, že jsem pro to udělal vše. Doufám, že bude pokračovat jak forma, tak pocit, se kterým jsem hrál. Nejen v mém případě, ale také s ohledem na řízení celé lajny, věci do obrany.

Při kvalifikaci na mistrovství světa i během turnaje EFT jste měl možnost vést tým s kapitánkou páskou. Je to pro vás splněný sen?

Nemířil jsem se k tomu, ani jsem se tomu nebránil. Spíš jsem se snažil být sám sebou. Chovat se tak, abych co nejvíce pomohl týmu. Jsem hrdý, že jsem se dokázal takhle vypracovat, ale pro mě je hlavní, aby to prospělo týmu. A když to tým dokáže takhle vyhodnotit, že je to pro něj to nejlepší, budu pásku s hrdostí nosit.

To, že to po těch letech dopadlo takhle, je příjemný pocit. Je to hrdost, čest, něco opravdu pěkného, ale člověk si to nesmí připouštět, potažmo aby se kvůli tomu měnil. Nejsem ale stálý kapitán, spíš funguju jako asistent a zaskakuju za kluky, kteří třeba nebyli na kvalifikaci nebo na EFT.

Filip Langer jako kapitán české reprezentace | Zdroj: Český florbal

Přesun z Kalmaru do Uppsaly

Před sezonou 2023/24 jste se přesunul z Kalmaru do Uppsaly. Můžete nějak srovnat obě města, ať už co se týče fanoušků nebo florbalového prostředí?

Uppsala je větší město, hodně studentské, žije tam víc lidí. S tím je spojeno víc možností, jak trávit volný čas. Co se týče fanoušků, myslím, že Kalmar i Uppsala jsou fanouškovsky velmi zajímavé. V Uppsale je celkově velmi přátelské prostředí, občas mě i někdo pozná, chvíli se pobavíme. Je tu i trochu lepší hala a posilovna. Ale nuance jsou velmi malé, obě prostředí jsou, co se týče florbalové úrovně, velmi dobrá. Zároveň je Uppsala lepší i svou polohou, letiště je blízko a ostatní města, kde se hraje Švédská superliga, jsou dostupnější než z Kalmaru.

Se Storvretou se vám jako obhájcům titulu v této sezoně daří, v lize ani v poháru jste ani jednou neprohráli. Co na to říkáte?

Myslím, že se v této chvíli nacházíme ve velmi dobré pozici, kterou jsme si vypracovali pro období po Novém roce. Škoda prvního zápasu, který se nepovedl, vyhráli jsme až v prodloužení nad Dalenem, to stejné s Falunem v říjnu. Vyhráli jsme i v poháru. Sice na nájezdy, ale zvládli jsme to.

Myslím, že mančaft je opravdu silný, zároveň máme ještě něco, co budeme chtít poladit. Teď z týmu odjelo několik reprezentantů, kteří tak vypadnou z procesu, což nám možná může trochu uškodit. Ale věřím, že máme dobře vybudovanou pozici pro část sezony, která začne v roce 2025. Jsem rád, že teď mohu reprezentovat s klidnou hlavou.