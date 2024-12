Čeští florbalisté porazili na mistrovství světa Norsko. ‚Je to plus do dalších bojů,‘ říká debutant Zakonov

Čeští florbalisté si v prvním zápase na aktuálním mistrovství světa ve Švédsku připsali úvodní výhru. Norsko porazili 7:2. Vicemistři světa tak úspěšně zahájili cestu za vysněným titulem pro nejlepší florbalovou reprezentaci planety. Video Malmö 11:27 8. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Florbalisté slaví první výhru na mistrovství světa, i díky gólu Filipa Zakonova porazili Norsko 7:2 | Foto: Barbora Reichová | Zdroj: Český florbal

Češi působili v zápase s Norskem sebevědomě. Skandinávskému outsiderovi dal první gól už po dvou minutách Filip Forman. Po celou dobu Češi kontrolovali hru a Nory do výraznějších šancí nepouštěli. Ti i tak ze sedmi střel vytěžili dva góly. Češi ale zvládli zvítězit s pětibrankovým rozdílem a vyrovnali tak dosud nejvyšší výhru nad Norskem.

Mistrovství světa ve švédském Malmö zatím není příliš divácky atraktivní, čehož si všiml i Josef Rýpar. „Je to sympatická hokejová aréna, je strašně velká. Na můj vkus mohlo být trochu více diváků,“ mrzela dvougólového střelce chudá kulisa prvního zápasu.

Pět debutantů

Do Malmö Areny, která má kapacitu přes dvanáct tisíc diváků, si našlo cestu pouhých 1112 fanoušků. Pozitivem pro českou reprezentaci v prvním utkání na šampionátu byly debuty pěti hráčů na mistrovství světa. První start v národním dresu na vrcholné akci si připsali Tomáš Hanák, Filip Zakonov, Adam Zubek, Tomáš Jurco a Milan Meliš.

Navíc Hanák a Zakonov svůj první start na světovém šampionátu oslavili gólem. Mladoboleslavskému obránci Zakonovovi na to stačilo pouhých sedmnáct minut a devět sekund.

„Jsem rád, pomohlo to mému sebevědomí. Snažil jsem se během prvního střídání odbourat veškerou nervozitu, což si myslím, že se podařilo. Do dalších bojů je plus, že to tam padlo, a že jsme vyhráli,“ těšilo Zakonova po výhře nad Norskem, ke které přispěl svou premiérovou brankou na světovém šampionátu.

Reprezentace má v neděli na programu den volna, který se bude skládat z tréninku a přípravy na pondělní zápas se Švýcarskem, který bude nejspíš klíčový s ohledem na postup do vyřazovacích bojů. Papírově jde o nejtěžšího soupeře českého týmu ve skupině. V úterý se pak reprezentace střetne s Německem.