Panákovi bylo deset let, když Sparta naposledy hrála Ligu mistrů. Nyní ji povede do klíčové odvety s Malmö

Když v roce 2005 hrála Sparta naposledy Ligu mistrů, bylo jejímu současnému kapitánovi Filipu Panákovi deset let. A v té době prý sledoval hlavně evropské velkokluby. Nyní se klub z Letné připravuje na úterní odvetu posledního předkola. A Panák by měl být na hřišti u toho.

Fotbalisté Sparty si přivezli z Malmö výhru 2:0 a v úterý budou chtít v domácí odvetě potvrdit postup do Ligy mistrů. A podle všeho je znovu povede jako kapitán právě Panák. Fotbalista, který si prošel mnoha zdravotními problémy a uvažoval i o konci kariéry.

„S lékaři jsem se domlouval, jestli to zkoušet, nebo nezkoušet. Nakonec jsem se rozhodl to zkusit a zatím to vychází nadmíru dobře,“ vyprávěl spokojeně před třemi roky, když se tehdy už poněkolikáté dostal ze zdravotních problémů hlavně s koleny.

Sparta se posunula

V té době už byl od zimy 2019 ve Spartě, která se hledala a marně čekala na návrat na úplný vrchol v Česku. „Celkově za tu dobu, co jsem ve Spartě, se obrovsky zvedla, nejen hráčsky, ale celkově. Jsem hrozně rád, že jsem mohl být součástí horších i hezčích chvil, a věřím, že to bude pokračovat,“ řekl dvojnásobný ligový mistr se Spartou.

Tím pokračováním by mohla i být účast pražského týmu po devatenácti letech v Lize mistrů. Když byla na Letné naposledy, bylo Panákovi deset let a hrál za Příbor. „Věděl jsem, co je Liga mistrů, na fotbal jsem se koukal. Bylo po Euru 2004, které tady všechny zasáhlo, mě obzvlášť,“ vzpomínal.

Panák ale tehdy sledoval hlavně evropské velkokluby, jako například Real Madrid, a českou ligu tolik nevnímal. Postupně se ale projevil jeho talent a technické fotbalové schopnosti. Ligu si nejdřív zahrál za Karvinou, kde ho předělali ze středního záložníka na stopera, a teď je ve Spartě, kde je od této sezony i kapitánem. Nijak zvlášť ale svůj přístup nezměnil.

„Není to tak, že bych si najednou bral slovo. Je více starších hráčů, kteří tohle řeší, takže si to vždycky rozebereme. Jak na hřišti, tak v šatně. Záleží, kdo se ten den cítí, nebo má potřebu něco říct. Pro mě je to spíš o tom, že řeším malinko víc věcí, než jsem řešil třeba minulou sezonu,“ popsal svou pozici v týmu Panák.

Osmadvacetiletý obránce by neměl na hřišti chybět s kapitánskou páskou ani v úterý, kdy Spartu čeká klíčová odveta poslední části kvalifikace Ligy mistrů s Malmö. Radiožurnál Sport odvysílá zápas od 21 hodin v přímém přenosu, který bude komentovat i expert Pavel Horváth.