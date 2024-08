Trenér Sparty Friis věří, že jeho tým je v dobré pozici.‚Nemohu si stěžovat,‘ chválí před duelem v Malmö

Fotbalisté Sparty rozehrají poslední část kvalifikace Ligy mistrů. A začnou na hřišti soupeře – historicky nejúspěšnějšího švédského týmu Malmö FF.

Kolem stadionu Malmö je zatím klid. Betonové prostranství dělí od sebe starou a novou arénu. V té staré se v začátcích své kariéry proháněl i Zlatan Ibrahimovič, možná nejslavnější švédský fotbalista.

Protože poslední část kvalifikace je úplně stejná, jako bude hlavní soutěž, tak si fotbalisté Sparty poslechnou i hymnu Ligy mistrů.

A na tuhle věc se těší i Asger Sorensem. „Bude to hezké, budeme hrát s míči pro Ligu mistrů a uslyšíme i její hymnu,“ říká švédský obránce.

Stejně to vidí i Lukáš Haraslín. „Uděláme maximum pro to, abychom tu znělku mohli poslouchat vícekrát. Cítím se fajn a snažím se pomáhat mužstvu. Zatím je to na dobré vlně a věřím, že to bude i dál pokračovat,“ přeje si Haraslín.

Načasování formy

Podle trenéra Sparty Larse Friise už je Sparta na úrovni, kde ji chtěl mít na rozhodující dvojutkání o prestižní soutěž.

„Nemohu si stěžovat. Myslím, že jsme v dobré pozici. Co jsme si plánovali a přáli si, to se stalo. Někdy vypadají věci dobře na papíře a nepovedou se na hřišti, ale v tomto případě je to vlastně v pořádku,“ uzavírá kouč letenských.

Utkání Malmö Sparta se bude hrát od 21 hodin a stanice Radiožurnál Sport odvysílá duel v přímém přenosu.