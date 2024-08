Nemůžu chtít víc. Jsme ale jen v polovině cesty, říká kouč Sparty po dvougólové výhře v Malmö

Stejně jako v Bukurešti i v Malmö byl proti fotbalistům Sparty celý stadion plný natěšených domácích fanoušků. Na konci ale slavil pražský tým. A že budou hrát příští úterý v Praze na Letné s nadějným náskokem 2:0, zařídil v samotném závěru povedenou trefou Matěj Ryneš.

„Byly to krásné chvíle, ani jsem nevěděl, co mám dělat. Jestli mám běžet k fanouškům nebo ke klukům. Důležité je, že máme dobrý výsledek do odvety a věřím, že se znovu velmi době nachystáme,“ říká obránce.

Protože Sparta toho Malmö moc nedovolila. A potěšila trenéra Larse Friise. „Přehráváte si dopředu zápas v hlavě se dvěma scénáři – dobrým a špatným. A v realitě vyšla ta lepší varianta. Nemůžu chtít víc, vyhrát v Malmö na jeho stadionu s bouřlivým prostředím. Nemůžu dostatečně pochválit kluky za týmového ducha, kterého ukázali. Jsme v polovině cesty, Malmö má dobrý tým s dobrými hráči, nic není rozhodnuté. Ale samozřejmě máme výhodu,“ vyprávěl dánský kouč Sparty.

Na první pohled ale na šéfovi střídačky Sparty není po zápase poznat, že se jeho tým zase o kousek přiblížil účasti ve vysněné Lize mistrů. „Jsem unavený. Jsem unavený po každém zápase a jsem vyřízený. Nezdá se to, moc se nehýbu, ale v hlavě mám spousty myšlenek – asi jako každý trenér,“ přiznal.

A teď je jednou z hlavních myšlenek Larse Friise, aby fotbalisté Sparty dotáhli dobře rozehranou partii v závěrečné části kvalifikace Ligy mistrů.

KAIRINEN | „Věděli jsme, že nás nečeká nic snadného, takže ano, gól nám po psychické stránce pomohl. Když jsme pak přidali druhý, tak bylo rozhodnuto.“



po výhře v úvodním utkání play-off LM #acsparta



➡️ https://t.co/qSGiVFv6JK pic.twitter.com/RaoySqg9lV — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 21, 2024