Schranz chybou nastartoval bleskový obrat Malmö. ‚Postavil jsem soupeře na nohy,‘ mrzí záložníka Slavie

Špatná produktivita a nedorazy v obraně, tak by se dalo shrnout působení fotbalistů Slavie v základní části Evropské ligy. Pražané se rozloučili se soutěží domácí remízou 2:2 se švédským Malmö a už před utkáním věděli, že do vyřazovací fáze nemůžou postoupit. Praha 9:08 31. ledna 2025

Svěřence kouče Jindřicha Trpišovského znovu srazily stejné chyby. Přitom v prvním poločase přežili pokutový kop, který vychytal brankář Aleš Mandous, a druhou půli otevřeli gólem Tomáše Chorého. Pak ale přišel na hřiště slovenský útočník Ivan Schranz a nechtěně přispěl k vyrovnávací brance Malmö.

Poslechněte si, jak hodnotí zápas s Malmö trenér Slavie Jindřich Trpišovský, záložník Ivan Schranz a útočník Tomáš Chorý

„Měl jsem tam velkou šanci na to, abych zápas ukončil, dali bychom na 2:0. A já hned potom udělám velkou hrubku a soupeř z toho dá gól. Zároveň jsem postavil soupeře trošku na nohy,“ mrzelo Schranze.

Švédský soupeř totiž pak přidal i druhou trefu a umlčel slávistické fanoušky, kteří už smutnili, že uvidí šestou porážku v Evropské lize za sebou. Dvacet minut před koncem je ale rozradostnil právě Schranz.

„Samozřejmě, když to odlehčím, tak měl 1+1. Bavili jsme se o tom na hřišti, prostě toho hráče přehlédl. Neviděl ho a namazal to soupeři, on to ještě takhle trefil, malý odpustek si udělal tím gólem. Samozřejmě nás vrátil do zápasu, ale tahle věc nás kopla zpátky ze zápasu, který jsme fakt v tu chvilku měli pevně pod kontrolou,“ mrzelo Trpišovského.

Slávisté na evropské scéně několikrát své soupeře přehrávali, ale dopláceli na velké množství neproměněných šancí a nedisciplinovanost v obraně.

„Jedna chyba se stát může, Schranzík prostě špatně rozehrál. Ale nemůže se stát to, že se rozehraje balon a asi za třicet vteřin dostaneme další gól, to se prostě na takové úrovni stávat nemůže. Tady už opravdu hoří dům, jak se říká,“ popisuje Tomáš Chorý.

Slavia tak v Evropské lize s bilancí jedné výhry, dvou remíz a pěti porážek končí. A soustředit se může na domácí Chance ligu, kterou vede o sedm bodů před Plzní.