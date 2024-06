Americký miliardář plánuje cestu k vraku Titaniku. Loni při implozi ponorky zahynulo pět lidí

Americký miliardář a hloubkový průzkumník plánují cestu v ponorce, aby prozkoumali Titanic. Magnát Larry Connor a Patrick Lahey, spoluzakladatel společnosti Triton Submarines, tvrdí, že chtějí s ponorkou sestoupit do hloubky asi 3800 metrů, aby si prohlédli vrak lodi v severním Atlantiku, uvedla BBC. Soukromý sektor ponorek byl otřesen poté, co loni při cestě k Titaniku zahynulo pět lidí, když plavidlo postavené společností OceanGate implodovalo. Washington 7:09 1. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběry vraku Titaniku v severním Atlantiku pořídila výzkumná ponorka Mir 1 | Foto: Imago Images/Future Image | Zdroj: Reuters

Mluvčí Connorovy společnosti v úterý uvedl, že navrhovaná plavba se uskuteční až poté, co plavidlo plně certifikuje námořní organizace. Časový rámec výpravy není stanoven, píše BBC.

Dvojice plánuje použít ponorku nazvanou Triton 4000/2 Abyssal Explorer - číslovka 4000 v názvu odkazuje na hloubku v metrech, do které může být plavidlo bezpečně nasazeno.

Ponorka Titan postavená společností OceanGate byla vyrobena z uhlíkových vláken a měla licenci pouze do hloubky 1300 metrů, což zdaleka nedosahuje hloubky oceánského dna, kde leží vrak Titaniku.

Imploze ponorky Titan

V červnu 2023 plavidlo při výpravě k vraku Titaniku implodovalo. Na palubě zahynul 61letý výkonný ředitel společnosti OceanGate Stockton Rush spolu s dalšími čtyřmi cestujícími: 48letý britsko-pákistánský podnikatel Shahzada Dawood a jeho 19letý syn Suleman, britský podnikatel Hamish Harding (58) a bývalý potápěč francouzského námořnictva Paul-Henry Nargeolet (77).

Tlak jako od Eiffelovy věže. Imploze je velmi rychlá, posádka by nic necítila, říkají k ponorce Titan experti Číst článek

Rush byl známý tím, že v otázce bezpečnosti překračoval meze a ignoroval několik varování poradců ohledně možných problémů s Titanem. Vyšetřování amerických a kanadských úřadů ještě stále pokračuje.

„Chci lidem na celém světě ukázat, že ačkoli je oceán nesmírně mocný, může být nádherný a příjemný a skutečně může změnit život, pokud na něj jdete správným způsobem,“ řekl Connor listu The Wall Street Journal, který o plánované expedici informoval jako první.

Natáčeli jsme v noci ve studené vodě, Cameron je trošku blázen, vzpomíná český kaskadér na Titanik Číst článek

Průmyslové odvětví soukromých ponorek po katastrofě Titanu utrpělo a dvojice doufá, že úspěšná plavba o ně znovu vzbudí zájem. Společnost OceanGate pozastavila provoz a další firmy po havárii Titanu hlásily rušení objednávek a pokles prodeje.

„Tato tragédie měla na zájem lidí o tyto prostředky mrazivý účinek,“ řekl Lahey listu The Wall Street Journal.

Lahey v roce 2008 spoluzaložil společnost Triton Submarines. Connor je šéfem společnosti The Connor Group, která se zabývá investicemi do nemovitostí a sídlí nedaleko Daytonu ve státě Ohio. V roce 2021 se dvojice společně vydala v ponorce do prohlubní Challenger a Sirena v Mariánském příkopu, který je nejhlubším místem zemského povrchu.