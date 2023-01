Na Zemanův mítink v Náchodě přišli prezidentovi příznivci i odpůrci. Na náměstí vlály červené trenýrky

Prezidenta Miloše Zemana na úterním mítinku v centru Náchoda vítali příznivci i odpůrci. Jeho kritici vyvěsili na náměstí velké rudé trenýrky. Setkání se zúčastnilo několik set lidí, odpůrců byly zřejmě desítky. Protestující rozvinuli také transparenty s nápisy „Vlastizrádce Zloman“, „Sbohem a šáteček“ nebo „Zapomeneme“. Náchod 20:39 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Červené trenýrky na mítinku Miloše Zemana v Náchodě | Foto: David Taneček | Zdroj: Profimedia

Debatu s občany vedl Miloš Zeman na Masarykově náměstí z pódia společně se starostou Janem Birkem (ČSSD), který prezidenta do Náchoda pozval. Zeman se před tím v Náchodě setkal také s polským protějškem Andrzejem Dudou.

Pískot a další projevy nesouhlasu se ozvaly ve větší míře při odpovědi Zemana na otázku, jaký má názor na prezidentského kandidáta a bývalého generála Petra Pavla. Výhradu má kvůli jeho úzkému vojenskému zaměření.

„Rudé trenky jsou už po několik let symbolem nesouhlasu s politikou Miloše Zemana a my s ní zásadně nesouhlasíme. Nesouhlasíme s tím, jak rozdělil společnost, jak nás zatáhl do morálního marasmu, jak podporoval (ruského prezidenta) Vladimira Putina a čínské komunisty,“ řekl opoziční náchodský zastupitel a jeden z organizátorů protestu Michal Kudrnáč (Zelení).

V roce 2015 vyměnila skupina Ztohoven prezidentskou standartu na Pražském hradě za rudé trenýrky na protest proti politice prezidenta Zemana.

Lidé Zemanovi položili několik dotazů. Například na otázku, jestli ví, kdo vyhraje prezidentské volby, odpověděl: „Se stoprocentní pravděpodobností vyhraje ten, kdo dostane nejvíce hlasů z kandidátů.“

Na závěr mítinku lidé tleskali, Zemanovi odpůrci pískali a křičeli hanba a fuj. Zeman jim vzkázal, že kdyby spolu všichni souhlasili, tak by byla nuda. Těm, co mají jiný názor, popřál kritickou mysl s tím, že myšlení bolí.