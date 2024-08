Obstál most v zátěžových zkouškách?

Oficiálně by mělo být jasno nejpozději do 14 dnů. Tu zatěžovací zkoušku technici naplánovali na třech vybraných mostních polích, kterých je celkem 13. Maximální prohnutí mostní konstrukce by podle projektantů mělo být na úrovni 6 milimetrů.

Pro představu - celé to vypadalo tak, že na most najelo 5 kamením naložených nákladních aut o celkové hmotnosti okolo 240 tun. Místa, kam se auta postavila, byla geodety přesně vyměřena a potom následovalo měření dat přes snímače, které byly zavěšené pod mostem.

Příprava měření se ale neobešla bez komplikací, vzhledem k nočním bouřkám a silnému dešti museli stavbaři z některých míst pod estakádou nejprve odčerpat vodu. Připomenu, že na nedaleké vodní nádrži Rozkoš spadlo v noci na pondělí 106 litrů vody na metr čtvereční a estakáda je zhruba 15 metrů nad úrovní Labe a jeho záplavového území.

Pět nákladních aut naložených kamením testovalo estakádu přes Labe na silničním obchvatu Jaroměře | Foto: Adéla Kavříková | Zdroj: Český rozhlas

Mohla by mít nepřízeň počasí vliv i na samotné dokončení stavby?

Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Terezy Primové to nehrozí. Na obchvatu stavbaři aktuálně dokončují poslední práce. Instalují dopravní značení, dokončují svodidla a okolo dodělávají poslední úpravy terénu a vegetace.

Takovou první vlaštovkou, kde se veřejnost bude moct přesvědčit o tom, jak to na stavbě vypadá, bude v sobotu 24. srpna den otevřených dveří. Zájemci budou moci nový obchvat otestovat pěšky, na kole nebo na kolečkových bruslích.

Připomeň ještě na závěr - jak stavba pomůže zlepšit dopravu v okolí Jaroměře?

Více než 6 kilometrů dlouhá stavba za 688 milionů korun výrazně uleví přetíženému centru města, kterým i po dokončení části dálnice D11 projíždí těžká tranzitní doprava ve směru z Hradce Králové na Náchod a Polsko. Denně je to přes 15 tisíc aut.

Kromě Jaroměře odvede obchvat tranzitní dopravu i z obcí Čáslavky, Dolany a Svinišťany. Na silnici I/33 směrem na polské hranice Ředitelství silnic a dálnic chystá i obchvat Náchoda. Tendr na stavební firmu vypsalo Ředitelství silnic a dálnic v květnu.