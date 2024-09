Značky u nás nehrály takovou roli, lidé volili hlavně osobnosti, říká Červíček, který obhájil post senátora

Martin Červíček (ODS) obhájil svůj senátorský mandát ve volebním obvodu Náchod. Zvítězil nad protikandidátem Janem Borůvkou (ANO) o více než pět tisíc hlasů. Zůstane tak i dalších šest let senátorem. „Ve své podstatě, když vidím, co se děje obecně v krajských nebo v senátních volbách, jako zástupce ODS jsem neměl mít šanci. Ale o to víc si vážím toho, že to lidé takhle nevnímali a že mě zvolili,“ říká Červíček Radiožurnálu. Rozhovor Náchod 16:24 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Červíček obhájil post senátora v obvodu Náchod | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Získal jste přes 62 procent hlasů, váš protikandidát Jan Borůvka z hnutí ANO nějakých necelých 38 procent hlasů. Co rozhodlo?

Doufám, že to, jak se každodenně věnuji svému regionu, to, co dělám, co se snažím prosazovat. Chci moc poděkovat všem lidem, kteří přišli v prvním i druhém kole, protože podpora byla z hlediska počtu hlasů veliká a projevovala se i ve krajských volbách. Moc si toho vážím.

Snad je to i proto, že se snažím opravdu ty věci odpracovat, dotahovat je, neblábolit, ale dělat každodenní politickou práci zaměřenou především na ten region. A že se nevykašlu na žádné věci okolo sebe, které jsou potřeba řešit. Tak to doufám, že rozhodlo o tom, že lidé přišli v prvním i v druhém kole a dali mi takovou velkou důvěru.

Zároveň to ale pro ODS jako takovou nevypadá na nějaký zářivý úspěch v těchto senátních volbách. Počítáte s tím, že vaše strana v horní komoře Parlamentu oslabí?

O to víc si vážím toho, že jsem dostal důvěru a doufám, že jsem ji dostal v první řadě jako Martin Červíček. Že lidé vůbec neřešili nějakou značku, ale to, že má smysl mě dál podporovat. Co se týče vaší otázky, tak jsem se ještě nedíval na celkové výsledky. Samozřejmě je zjevné, že jsme neobhájili všechny mandáty, které ODS měla obhájit. Bude to znamenat samozřejmě nějakou změnu i v tom, jak bude vypadat Senát.

Ale jsem pořád přesvědčený o tom, tak jak tu práci v Senátu znám, že to je nejen o legislativním procesu, ale i o schopnosti některá témata projednávat včas, než projdou do nějakých zákonů. A tam to až tak moc politické není. Je to nakonec o hledání nějakého řešení a kompromisu napříč celým Senátem. Takže nepředpokládám úplně zásadní změny, i když jsme jako ODS asi neobhájili mandáty, které jsme obhájit chtěli.

Když jste říkal, že si myslíte, že spíš lidé dali hlas Martinu Červíčkovi než ODS, tak co tím naznačujete? Že ODS je nějaká špatná značka?

Ne, ne, ne. Promiňte, tak to určitě vyznít nemělo. Říkal jsem to, že jsem moc rád, že od lidí jsem velmi často slyšel: „My vás volíme jako Martina Červíčka. Jsme rádi za to, co děláte.“ Vlastně jsem tím chtěl říct, že v tom souboji nehrály značky hlavní roli, protože kdybych to měl brát teoreticky, tak bych asi ve své podstatě, když vidím, co se děje obecně v krajských nebo v senátních volbách, jako zástupce ODS neměl mít šanci. Ale o to víc si vážím toho, že to lidé takhle nevnímali a že z mého pohledu volili především osobnost.