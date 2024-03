Bolestivá menstruace není normální. Endometriózou trpí každá desátá žena, na diagnózu čekají i roky

Bolestivá menstruace není normální a většinou ji způsobují vážnější gynekologické choroby. Jedna z takových nemocí – endometrióza – postihuje jednu z deseti žen. Informovat o tom se každý rok v průběhu měsíce března snaží odborná i pacientská veřejnost. Ženy totiž kvůli nedostatečnému povědomí, a někdy i laxnímu přístupu některých gynekologů, na správnou diagnózu čekají i roky. Praha 0:10 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou z příčin bolestivé menstruace může být endometrióza | Zdroj: Profimedia

„Ty bolesti u endometriózy jsou, jako kdyby vás někdo bodal nožem do břicha a do zad,“ popisuje čtyřiadvacetiletá studentka fyzioterapie Natálie Klaiberová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek Evy Soukeníkové

Bolestmi trpěla i během ovulace, dva až tři týdny před menstruací pak měla navíc zažívací problémy a byla unavená.

„A týden před menstruací to bylo úplně nejhorší, to jsem nebyla schopná prakticky vůbec ničeho. Jenom jsem ležela ve strašných bolestech a třeba třináctkrát za měsíc zameškala školu. Já jsem tomu moc nevěnovala pozornost, protože i proto, že jsem sportovec, jsem zvyklá, že něco bolí a že je to vlastně v pohodě,“ vypráví Natálie.

‚Poprvé mě poslouchala‘

Nakonec ale začala problém aktivně řešit se svou gynekoložkou. Dozvěděla se, že části její děložní sliznice jsou i mimo dělohu. To způsobuje zmíněné bolesti. Lékařka jí nasadila hormonální léčbu.

„Poprvé v životě mě začala poslouchat. Chodila jsem tam sedm let a vždycky jsem říkala, že mám strašné bolesti a ona vždycky radila – kupte si kontryhelový čaj, napíšeme antikoncepci. Ale poprvé mě vyslechla a udělala mi ultrazvuk,“ vzpomíná studentka.

Podle Martiny Sehnoutkové, ředitelky pacientské organizace Endotalks, není Natáliin případ ojedinělý.

„Stále ve společnosti bohužel platí norma, že bolestivá menstruace je normální, že bolest je normální. Proto jsou často příznaky přehlíženy i ze strany ošetřujících lékařů v gynekologických ordinacích. A to je problém,“ přibližuje Sehnoutková.

Francouzská univerzita zavádí menstruační volno. Studenti ho budou moct využít desetkrát za školní rok Číst článek

Horší přístup lékařů zažila šestadvacetiletá Viktorie Kardová. Ložiska její endometriózy jsou nezvykle na bránici. Lékaři dlouho endometriózu nedokázali odhalit.

„Způsobuje to, že mě hodně bolí při menstruaci pravé podžebří. A zároveň ta bolest vystřeluje do krku a do ramene. To jsou potíže, které si člověk s endometriózou na první dobrou nespojí,“ popisuje.

Specializovaná pomoc

Viktorie se po mnoha vyšetřeních nakonec sama objednala do specializovaného centra pro léčbu endometriózy v pražském Podolí. K tomu se uchyluje více žen, jak potvrzuje i Martin Němec, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku.

„Souhlasím s tím, že komunikace ze stran lékařů někdy není dostatečná. Pacientky se často koncentrují do center endometriózy, kde ten prostor na ně je,“ říká Němec.

Podle něj by jedním z řešení mohl být vznik odbornosti, která by se zabývala léčbou endometriózy, ale i dalších problémů a poruch menstruačního cyklu.

Podle Martiny Sehnoutkové z Endotalks by mohla pacientkám pomoct i forma menstruačního volna.

V Nepálu zemřela dívka, která musela kvůli menstruaci pobývat v chatrči. Uštkl ji jedovatý had Číst článek

„Koncept menstruačního volna za mě dává veliký smysl, protože umožníme ženě přizpůsobit si okolní podmínky, aby jí bylo co nejlépe, aby jí to co nejméně nabourávalo produktivitu v práci,“ myslí si Sehnoutková.

Viktorie s Natálií se shodují na tom, že je o endometrióze a podobných nemocích potřeba hlavně mluvit.

Obě mladé ženy ale upozorňují i na to, že aktivní snaha zmírnit symptomy nemoci stojí peníze. Fyzioterapie nebo další podpůrné metody pojišťovna nehradí.

Nemoc ženám ovlivňuje i psychické zdraví, kvůli bolestem jsou často vyčleněny z běžných aktivit. A už teď vědí, že jim endometrióza ovlivní i jejích budoucí možnost stát se matkami.