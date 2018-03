31. 12. 2016 |Zprávy ze světa

Rada bezpečnosti OSN jednomyslně přijala rezoluci, která má ukončit válku v Sýrii a odstartovat mírová jednání. Návrh textu předložila Moskva, a to s podporou Ankary. Rezoluce mimo jiné vyzývá k "rychlému, bezpečnému a neomezenému" přístupu k humanitární pomoci po celé zemi. Pokud příměří vydrží, svolalo by Rusko rádo už na leden do kazašské Astany mírové rozhovory o syrském konfliktu.