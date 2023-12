ONLINE: ‚Vytvořit podmínky k udržitelnému zastavení bojů.‘ OSN má na stole nový návrh rezoluce

Rada bezpečnosti OSN znovu odložila své hlasování o rezoluci ke konfliktu mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Agenturám AFP a Reuters to řekly nejmenované diplomatické zdroje. Diplomaté mají nyní na stole výrazně pozměněné znění textu bez přímé výzvy k zastavení bojů. Takovou rezoluci jsou ochotné podpořit i Spojené státy. Hlasování v Radě bezpečnosti OSN by se podle diplomatů mohlo uskutečnit během pátku. Sledujeme online New York 7:42 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo OSN v New Yorku | Foto: Eduardo Munoz | Zdroj: Reuters

Z posledního návrhu textu rezoluce vypadla podle agentury AFP výzva k „naléhavému a trvajícímu zastavení bojů“, která byla v původním znění, které předložily Spojené arabské emiráty. Místo toho rezoluce vyzývá k „vytvoření podmínek“ pro „udržitelné zastavení bojů“.

Výzvy k příměří odmítají Izrael i Spojené státy, protože se domnívají, že by klid zbraní byl výhodný pro hnutí Hamás. Rezoluce také vyzývá k přijetí „naléhavých opatření, která by okamžitě umožnila bezpečný a nepodmíněný humanitární vstup“ do Pásma Gazy.

Jednání se v Radě bezpečnosti vedou od začátku týdne. Americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová řekla novinářům, že američtí diplomaté tvrdě pracovali se Spojenými arabskými emiráty a Egyptem na znění rezoluce, které by mohlo mít podporu i Spojených států.

„A nyní tu rezoluci máme. Jsme připraveni o ní hlasovat,“ uvedla podle stanice CNN americká diplomatka. Podle ní má nové znění textu podporu skupiny arabských znění.

Porada s vládami

Podle agentury AP se však hlasování neuskutečnilo ve čtvrtek večer, jako se původně plánovalo, protože někteří diplomaté se chtěli nejdříve poradit se svými vládami ohledně pozměněného textu.

Mezi těmito státy bylo i Rusko, které má jako Spojené státy, Čína, Británie a Francie v Radě bezpečnosti právo veta. Zcela jasný není ani americký postoj, jelikož USA by mohly pro rezoluci hlasovat či se zdržet.

Nové znění návrhu rezoluce řeší také další ze sporných bodů, kvůli kterým bylo hlasování v Radě bezpečnosti opakovaně odloženo, a sice kontrolu nad humanitárními dodávkami do Pásma Gazy.

Nový text počítá s tím, že by OSN jmenovala koordinátora pro humanitární aktivity a rekonstrukci, jehož úkolem by bylo mimo jiné vytvořit mechanismus pro urychlení dodávek humanitární pomoci v Pásmu Gazy za účasti států, jež se konfliktu neúčastní.

Rada bezpečnosti jednala o návrhu rezoluce ke konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutí Hamás již na začátku prosince. Tehdy však schválení rezoluce zabránily právě USA, které hlasovaly proti. Další ze stálých členů, Británie, se zdržela. Pro rezoluci tehdy bylo 13 z 15 členů Rady bezpečnosti OSN.