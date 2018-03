17. 10. 2013 |Aleš Procházka, Michal Jurman |Hokej

Znalci tuzemských hokejových poměrů už dávno stačili rozdělit extraligové týmy do přesně označených škatulek. Tahle mužstva mají v krvi ofenzivní hokej a tamta zase deptají soupeře těžko prostupnou obranou, říkají. Do oné skupiny číslo dvě patří loňský finalista play off - celek Zlína. A co na to říkal bývalý útočník Rostislav Vlach, když onehdy začínal jako hlavní trenér?