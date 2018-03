16. 4. 2016 |Tea Parkanová |Vesmír

Ruský fyzik a miliardář Yuri Milner znovu investuje do vesmírného výzkumu. 100 milionů dolarů dá na revoluční projekt Starshot. Ten je zaměřený na vývoj nového typu vesmírných sond, které by byly schopné doputovat k jiným hvězdám během několika desítek let. Urychlilo by se tak hledání planet, které by lidé jednou mohli kolonizovat. Ambiciózní projekt Milner tento týden představil veřejnosti společně s britským fyzikem Stephenem Hawkingem.