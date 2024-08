Součet pořád nevycházel. Teď to vypadá, že voda na Marsu zůstala pod povrchem, říká astrobiolog

Nově zveřejněná studie kalifornských vědců uvádí, že se vůbec poprvé podařilo zaznamenat rezervoár vody v kapalném skupenství hluboko ve vnější kůře Marsu, deset až dvacet kilometrů pod povrchem. „Pokud tam ta kapalná voda opravdu je, znamená to, že na Marsu jsou podmínky pro život,“ říká astrobiolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Petrásek v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 0:16 14. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velké množství vody mohlo skončit někde v podpovrchových rezervoárech, říká Petrásek | Zdroj: Reuters

Můžete krátce přiblížit metodu, na níž byl tento pohled do hlubin Marsu založen?

Sonda InSight byla první sonda, které se podařilo na Marsu úspěšně nainstalovat seismometr, který zaznamenával otřesy marsovské půdy.

Podle toho, jak se otřesy vyvolané třeba dopady meteoritů nebo sesuvy půdy nebo nějakými jinými geologickými jevy šíří skrz tu marsovskou kůru, jsou schopni dopočítat vlastnosti těch hornin v různých hloubkách nebo v různých oblastech.

Jaký obrázek se tedy rýsuje, pokud jde o výskyt vody v tekutém stavu v marťanské vnější kůře, kde přesně a v jakém objemu se tam může nacházet?

Ten výzkum udává, že v desetikilometrových nebo větších hloubkách se voda pravděpodobně nachází v nějakých trhlinách.

To by dávalo docela dobrý smysl, protože předpokládáme, že půda Marsu bude asi hodně fragmentovaná, protože tam dopadaly asteroidy a nalámaly kůru na nějaké bloky, takže by se vyskytovala v puklinách mezi horninami. V těchto hloubkách je dost možné, že je kapalná.

Ale než to vezmeme jako hotovou věc, bylo by dobré tento objev ještě nějak nezávisle ověřit, protože už třeba tvrzení o povrchové vodě na Marsu jsme si jednou zažili a ukazuje se, že v tomto případě byli v jižní polární oblasti a tam velmi pravděpodobně voda není v kapalném stavu, ale je nějak vázaná v horninách.

Ale tady to vypadá zatím velice nadějně a docela dobře to sedí do všeho, co o Marsu víme.

Povrch Marsu pokrývá už tři miliardy let poušť. Co tedy může nová studie vypovídat o dávné minulosti rudé planety a o období, kdy zmizely z jejího povrchu řeky a jezera? Částečně se vypařily, když Mars přišel o svou atmosféru a z části stekly do hlubin planety?

Vypadá to tak a začíná to velice hezky zapadat, protože víme, že Mars na začátku měl skutečně řeky, jezera, oceány, nikdy tam nebylo tolik vody jako na Zemi, ale bylo jí tam dost.

A byla to vždycky trochu záhada, protože část vody je tam ve formě ledu viditelná dodnes nebo je v nějakých velkých vrstvách, část určitě odletěla do vesmíru, ale zatím to v tom součtu pořád nevycházelo, protože se nezdálo, že té vody by se z planety mohlo ztratit tolik, aby to pokrylo rezervoáry, které tam vidíme.

Takže tady nám možná zapadl další kousek skládanky, že velké množství vody mohlo skončit někde v těchto podpovrchových rezervoárech.

A Mars asi proto, že má slabší geologickou aktivitu než Země, už tu vodu nedokáže vypudit zpátky. Není tam nějaký biologický proces, který by ji vytlačil zpátky na povrch. Takže už tam zůstala.

Jak významný může být tento průzkum pro pátrání po stopách života na Marsu?

Tak toto je hrozně těžká věc, protože na jednu stranu si myslím, že nám to říká, že Mars skutečně může být obyvatelnou planetou, protože v podobných prostředích tady na Zemi žije spousta různých organismů.

Máme tady celé podzemní podpovrchové ekosystémy, taky v kilometrových hloubkách. Tím pádem, pokud se to potvrdí, pokud tam ta kapalná voda opravdu je, znamená to, že na Marsu jsou podmínky pro život. Tam bych to viděl téměř stoprocentně.

Druhá strana téže mince je, že v těch deseti a více kilometrových hloubkách bude opravdu extrémně těžké po tom životě pátrat.

Tady na Zemi k tomu potřebujeme velké aparatury, velké vrtné soupravy, často pracující po mnoho let, a nedokážu si představit, že s dostupnou technologií by tam byl v nejbližších dekádách někdo schopen něco takového dopravit, pokud nenastane nějaký technologický průlom.

V této věci upozorňuji, že případné budoucí pilotované mise na Mars by mohly jenom stěží využít právě z těch důvodů, o kterých jste mluvil, těchto vodních zdrojů, protože jsou hluboko pod povrchem.

Rozhodně tam naštěstí je spousta, hlavně zmrzlé, vody v mělčí vrstvách, takže nebude problém, že bychom na Marsu trpěli nedostatkem vody.

Pozitivní je, že případný život, který by v těchto podmínkách byl, bude poměrně bezpečně schovaný, takže se nemusíme obávat, že bychom ho třeba nedopatřením ohrozili.