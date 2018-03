souběh funkcí

7. 2. 2014 |Veronika Hlaváčová |Zprávy z domova

Pracovat jako poslanec a zároveň hejtman do budoucna možná nepůjde. Premiér a předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka uvažuje o tom, že by podmínky zdvojování funkcí vyřešil zákon. Mohl by dvě práce najednou přímo zakázat nebo by politik dostával plat jen za jednu.