15. 3. 2007 |Marika Táborská, Václava Marešová |Zprávy z domova

Zhruba stovka úspěšných bývalých českých sportovců je po dnešku blíž rentě k penzím. Sněmovna poslala do druhého čtení návrh zákona, který počítá s měsíčním příspěvkem pro olympijské medailisty ve výši 20.000 korun. Státní rozpočet by to ročně přišlo na zhruba dvacet sedm milionů korun.