20. 4. 2011 |Robert Mikoláš, Lucie Maňourová |Zprávy ze světa

Peking chce do pěti let výrazně zlepšit stav ovzduší. Čínské hlavní město patří podle OSN k nejznečištěnějším na světě, k hlavním příčinám patří topení uhlím i vysoký počet aut. Podle pekingského Úřadu na ochranu životního prostředí bude mít do pěti let celkem 80% dní v roce výbornou nebo dobrou kvalitu ovzduší.