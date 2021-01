Špatně zadaná registrační značka? U elektronické dálniční známky nemáte nárok na vrácení peněz

Téměř týden už v Česku fungují elektronické dálniční známky. Pokud si kupón chystáte koupit přes e-shop i vy, raději si několikrát zkontrolujte údaje, které do formuláře vyplňujete. Nejdůležitější je registrační značka. Pokud ji spletete, pak ji už po zaplacení v některých případech nemůžete opravit. Zbytečně tak přijdete o peníze. Praha 8:23 6. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít eZnámka: Elektronická dálniční známka 2021 | Zdroj: Státní fond dopravní infrastruktury

Koupě elektronické dálniční známky není nic složitého. Na e-shopu edalnice.cz si nejdříve vyberete časový kupón: roční, třicetidenní nebo desetidenní. Do jednoduchého formuláře vyplníte zemi (většinou je předvyplněná Česká republika) a potom registrační značku vozidla. Důležité je se v tomto bodě nesplést. To se málem stalo třeba paní Martě z Králova Dvora. „Udělala jsem tam jednu chybu. Popletla jsem registrační značku. Naštěstí jsem si toho všimla a opravila jsem to,“ popisuje.

Paní Marta chtěla koupit kupón s okamžitou platností. Pokud by si chyby v registrační značce nevšimla a známku zaplatila, neměla by možnost opravy a musela by si koupit novou. Podle České obchodní inspekce se na e-shop dálničních známek nevztahují stejná pravidla jako na běžný online obchod.

Při koupi elektronické dálniční známky je nutné pečlivě zkontrolovat zadávané údaje. Na reklamaci totiž nemáte nárok

Klient tak nemá nárok ani na vrácení peněz za špatně vyplněný kupón, ani na její výměnu, vysvětluje mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. „Dle našeho právního názoru to není spotřebitelská smlouva, jedná se o veřejnoprávní poplatek státu za užívání komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Domníváme se, že spotřebitel tady nemá nárok na vrácení klasicky do 14 dnů bez udání důvodu.“

Správce systému elektronických dálničních známek, společnost Cendis, začala kupóny prodávat na začátku prosince. Od té doby řešila ve svém call centru desítky případů, kdy někdo udělal chybu právě při zadávání registrační značky auta. „Bohužel k chybám často dochází, a to jak na e-shopu, tak na poště. Je to bohužel z nepozornosti a lidé by skutečně měli údaje zadávat obezřetně,“ upřesňuje mluvčí firmy Martin Opatrný.

Kontrolní semafor

Společnost Cendis proto doporučuje řidičům, aby na e-shopu kupovali elektronické dálniční známky s pozdějším začátkem platnosti. Pak je totiž možné případné chyby ve formuláři ještě opravit. „Je tam sekce Správa známky. Tam se podívám, jestli mám SPZ zadanou správně, pokud zjistím, že je tam nějaká chyba, tak ji jednoduše na klávesnici opravím a uložím. Systém si pak pamatuje tu správnou známku,“ dodává Martin Opatrný.

Při koupi dálniční známky na poště nebo na čerpací stanici máte na případnou reklamaci 15 minut. Pokud si chyby nevšimnete a registrační značka nebude souhlasit se značkou auta, hrozí vám pokuta až pět tisíc korun. Policie a celní správa kontrolují e-známky speciální kamerou.

Hlídka pak na tabletu barevně vidí, jestli má řidič známku uhrazenou, vysvětloval před časem Michal Hodboď z dopravní policie. „Zelená barva znamená, že vozidlo má uhrazený časový poplatek. V případě oranžové barvy je vozidlo vedeno jako osvobozené, takže ho můžeme zastavit a zkontrolovat, že je osvobození, tak jak má být. Červená může znamenat několik věcí a jednou z nich je, že nemá uhrazené časové zpoplatnění. Případně to může být i vozidlo v pátrání.“

Elektronické dálniční známky stojí letos stejně jako loni – roční 1500 korun, měsíční 440 a desetidenní 310 korun. Do konce ledna přitom platí i papírové kupóny z loňského roku.