VIDEO: Jako od Jamese Bonda. Řidič si za jízdy měnil registrační značky, hrozí mu pokuta a zákaz činnosti

Dálniční policisté z Prahy nekontrolují jenom nejvyšší povolenou rychlost v metropoli. V květnu odhalili řidiče, který měl na svém autě jinou registrační značku, než která by na něm měla být. Rozhodli se ho proto zkontrolovat. Při zastavování si ale řidič registrační značky vyměnil. Ve správním řízení mu za to hrozí zákaz činnosti až na jeden rok a pokuta do padesáti tisíc korun.

Praha 11:38 23. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít