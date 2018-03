12. 3. 2016 |Pavel Novák |Hudba

Okamžik ticha. Tak se jmenuje skladba, která oslovila srdce rumunských fanoušků natolik, že ji poslali do evropské soutěže Eurovision Song Contest. Mohla by to být obyčejná popová písnička, kdyby za ní nestál tragický příběh. Vznikla poté, co loni v říjnu zahynulo při požáru v bukurešťském hudebním klubu Colectiv 63 lidí.