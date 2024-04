Pořád se můžeme zlepšovat, věří střelec Vrána. Po příletu ze Spojených států žádné limity necítí

Čeští hokejisté vyhráli i další přípravný zápas před mistrovstvím světa. Na Slovensku porazili v Třenčíně domácí 4:2. K vítězství nakročili už v první třetině, kterou ovládli 3:0. Skóre otevřel Jakub Vrána po samostatném úniku. Bylo to pro něj první utkání od chvíle, kdy se na začátku týdne připojil po příletu ze Spojených států k reprezentaci. Trenčín 21:20 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Jakub Vrána zakončuje před brankářem Samuelem Hlavajem | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia

Jakube, povedl se vám start do vítězného zápasu, kdy vás Jiří Ticháček našel ve středním pásmu. Jaký je váš celkový dojem ze zápasu se Slovenskem?

Myslím, že si naše lajna vytvářela dost šancí a byli jsme rychlí na puku. Jsou tam věci, které jsou potřeba vyladit, pořád to byl první zápas, který jsme s mojí pětkou hráli. Ve druhé třetině bylo hodně vyloučení, takže nebylo moc času se na led podívat. Ale to, co jsme odehráli, bylo dobré. Pořád se můžeme zlepšovat, šancí bylo dost, ale zatím se cítíme dobře.

Slováci to nevzdali za každého stavu. Byť je to pouze jeden zápas, který jste odehrál, tak se ptám, jak vás prověřili?

Bylo vidět, že jsou tu doma a mají chuť. Mají v týmu několik šikovných hráčů, co se umí prosadit a potvrdili to. Díky nim to byl zápas do poslední minuty.

Po příletu do Evropy za sebou máte jen pár tréninků a nyní první zápas. Jak se cítíte? Už zmizel jet lag?

Myslím, že v pohodě, šel jsem hned do prvního tréninku rád. Cítím se dobře a nepociťuju nic, co by mě mohlo ovlivnit.