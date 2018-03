17. 9. 2006 |David Šťáhlavský |Zprávy ze světa

Tento týden uplynulo pět let od teroristických útoků na New York a Washington. Tři tisíce obětí si připomněl celý svět, někteří ale novým terorem. Jaká byla návštěva papeže Benedikta XVI. v jeho rodném Bavorsku? Nadšení věřící, ale i zloba muslimů za výroky Svatého otce o jejich víře. Zklamání nových členských států EU. Jednotný schengenský prostor se odkládá. Politická nechuť starých členských zemí, nebo technické problémy s jeho zavedením? Spor o přepadení maďarské studentky na Slovensku - národnostní vztahy opanovaly domácí politiku a ovlivnily mezinárodní vztahy. To jsou témata, kterými se zabývá pořad Týden v zahraničí.