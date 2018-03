železniční trať

9. 3. 2012 |Andrea Švubová, Mirko Kašpar |Regiony

Peážní trať mezi Jeseníkem a Krnovem – tedy vnitrostátní linka, která vede přes území cizího státu, v tomto případě Polska – volá už řadu let po opravě. Česko sice platí Polsku za průjezd přes jejich území miliony korun ročně, ale Poláci je do železnice zpětně neinvestují. 17kilometrový úsek je v havarijním stavu a vlaky tu musí výrazně zpomalit. O opravě přitom jednají obě strany už řadu let.