České dráhy se snaží zlepšit dostupnost signálu. Letos chtějí nasadit vagóny s propustnějšími okny

Na hlavních železničních koridorech můžete v těchto dnech kromě normálních vlaků narazit i na speciální vůz s pracovníky Českého telekomunikačního úřadu. Kontrolují dostupnost mobilního signálu jak pro volání, tak pro data. Letos velkým operátorům vypršel termín, do kterého museli koridory pokrýt. To ale ještě neznamená, že si třeba z kupé bez problémů zavoláte, komplikace způsobují i samotné vlaky. Praha 11:15 16. července 2021

„Tady je naše hlavní měřící zařízení, mohli bychom to zapnout.“ Pavel Cídl z odboru kontroly Českého telekomunikačního úřadu ukazuje, jakým způsobem kontrolují pokrytí železničních koridorů. Jsme ve speciálním vlaku na trati u Plzně. Samotné zařízení jsou dvě malé krabičky připojené k počítači.

„Menší krabička slouží k měření radiových parametrů, hlavně úroveň signálu. Pod menší krabičkou je F tester, který slouží k měření kvalitativních parametrů, rychlost stahování, rychlost nahrávání,“ popisuje Cídl.

S touto technikou projedou pracovníci telekomunikačního úřadu všechny hlavní železniční koridory. Dostupnost signálu ale měří pomocí antény na střeše vlaku, tedy zvenku kvůli tomu, že konstrukce vagónů mnohdy zabraňují plnohodnotnému příjmu.

To může způsobit nekvalitní signál pro cestující, i když operátoři danou oblast pokryli. Například České dráhy proto plánují ještě letos nasadit soupravy s více propustnými okny.

Plzeň-Cheb, Praha-Ústí

„První projekt zahrnuje 50 vozů, je to deset pětivozových souprav. Na konci roku by se měly objevit na lince Západní expres z Prahy přes Plzeň do Chebu. A na lince Krušnohor, která vede z Prahy přes Ústí nad Labem do Karlových Varů a Chebu,“ vysvětluje mluvčí Petr Štáhlavský.

Úseky mezi Plzní a Chebem a Prahou a Ústím nad Labem patří podle údajů telekomunikačního úřadu k těm, kde můžou mít cestující s příjmem signálu přímo ve vlacích největší problémy. Podobně jsou na tom i některé tratě na Moravě. Podle šéfky telekomunikačního úřadu Hany Továrkové ale výměna skel nemusí být dostačující řešení.

„Úřad ví, že dráhy mají snahu to řešit novou prostupností skel, ale zastávám názor, že to stačit nebude. Technici říkají, že to je jenom jedna z možností, která nebude stoprocentně příjem zaručovat,“ upozorňuje Továrková.

S rozšířením signálu přímo ve vlacích by podle mobilních operátorů pomohly takzvané opakovače. Jde o zařízení, které rozvede signál po celé soupravě. Instalace do starších vozů je ale nákladná. A do těch nových by si je podle výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí, která zastupuje velké operátory, Jiřího Grunda měl objednávat dopravce.

Národní plán obnovy

„Je to stejné, jako když si dopravce objednává vagon. Má požadavek, aby tam byla klimatizace, tak úplně stejně by tam měl být požadavek na opakovač, který cestujícím zajistí, že se signál dostane i dovnitř,“ říká Grund.

Peníze na nákup opakovačů do starších vagónů by dopravci mohli získat z Národního plánu obnovy, který s tím počítá. V místech se slabým pokrytím ale nepomůžou ani opakovače. Operátoři teď jednají se Správou železnic o pronájmu jejích stožárů, na kterých by mohli postavit vlastní vysílače, a signál tak posílit.

„Máme už odsouhlasené technické parametry sdílení infrastruktury. Naší ambicí je mít do konce září odsouhlasenou podobu smlouvy o poskytnutí infrastruktury Správy železnic pro mobilní operátory,“ pokračuje mluvčí správy Dušan Gavenda.

Dohoda se ale může ještě zkomplikovat. Ladí se například to, kdo zaplatí napojení vysílačů na elektřinu a optiku.

„Pokud bychom byli ve fázi, že si tam tu konektivitu a přívod elektrické energie bude muset operátor dovést na vlastní náklady, tak je to ekonomicky nesmyslná investice, která se nikdy nezrealizuje,“ upozorňuje Jiří Grund.

V úvahu podle Grunda přichází třeba využití optiky a přívodů elektřiny, které kolem tratí už jsou. Správa železnic ale o takovém pronájmu neuvažuje.