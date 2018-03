19. 11. 2012 |Michaela Vetešková |Divadlo

Děti a psi na jeviště nepatří. To je známé pravidlo, které režiséři po staletí dodržují a také porušují, když si to hra vyžádá. Jedna z nejnápaditějších režisérek současnosti Hana Burešová tuto zásadu v posledním roce porušila hned dvakrát: v případě inscenace Tři mušketýři, která se stala diváckým hitem, a naposledy teď, když do nejnovější inscenace Národního divadla povolala 12 členů Dismanova dětského rozhlasového souboru.