Na představení Cirque du Soleil chodí víc lidí, než je v mé rodné vesnici, říká se smíchem Tamara Dikyová

Tamara Dikyová pochází z východního Slovenska a podle vlastních slov ji vždycky Cirque du Soleil fascinoval. Nikdy ji ale nenapadlo, že by v něm mohla účinkovat.

„Až když jsem přišla na JAMU a studovala muzikál, tak když jsme se měli rozhodnout, o čem budeme psát diplomku, vznikl nápad, že bych mohla psát o zpěvačkách Cirque du Soleil,“ vzpomíná Tamara. A i když nakonec diplomku psala na téma zpracování Žítkovských bohyní, tak se ukázalo, že všechno se děje z určitého důvodu.

Na radu kamaráda totiž pak poslala svá videa právě tomuto cirkusu, „zamakala“ na angličtině a osobně se zúčastnila konkurzu v Budapešti, kam pozvali pouze 30 lidí. „Z konkurzu jsem odcházela s příjemným pocitem, ale i s vědomím, že je to běh na dlouhou trať, protože neví, jestli můj typ hlasu, charakteru a osobnosti budou potřebovat za dva měsíce nebo za deset let,“ říká.

Radost, ale i strach

První nabídky Tamara dostala už dva až tři měsíce po konkurzu a ačkoli to ještě nějaký čas nejen kvůli covidu trvalo, získala roli v obnovené show s názvem Bazzar. „Na pár sekund jsem přestala dýchat. A pak to byla radost, hrdost, ale i strach, samozřejmě všecko zároveň,“ popisuje Tamara první okamžiky poté, co se dozvěděla, že ji chtějí angažovat.

Následovalo loučení s oblíbenou prací i bytem v Česku, přesun do Montréalu a turné po Jižní Americe, kde měli až 3 vystoupení denně. Dnes má Tamara za sebou 420 představení show Bazzar, ve kterém je jedinou zpěvačkou a je na scéně téměř dvě hodiny.

S humorem sobě vlastním také komentuje diváckou kapacitu představení Cirque du Soleil. „Já jsem z vesnice, kde máme 1100 obyvatel. A když mi řekli, že v našem cirkusovém stanu je pro diváky 2600 sedaček, tak jsem si říkala, že asi nerozumím dobře anglicky. Ale je to tak, takže se nám tam vleze celá naše vesnice a ještě nějaké z okolí. Takže kapacitu vlastně počítám na vesnice.“

„Kolegové jsou z 22 různých zemí a mluvíme 18 různými jazyky. Je to tedy 22 různých kultur a je to strašně krásné,“ rozplývá se s nefalšovaným nadšením Tamara.