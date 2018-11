Coca-Cola se kvůli výrobě energetických nápojů soudí s Monsterem, jehož je hlavním akcionářem

Myslíme si, že jsme technicky schopni udržet elektrárnu Dukovany v chodu 60 let, tvrdí ČEZ

Prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany o deset let na 60 let by při současných podmínkách stálo méně peněz, než kolik elektrárna za tu dobu vydělá. Řekl to finanční ředitel ČEZ Novák.