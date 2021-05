Studie: Bytů k dlouhodobému nájmu je v Praze nejvíc za pět let, cena meziročně klesla téměř o desetinu

Počet bytů k dlouhodobému pronájmu na pražském trhu na konci prvního čtvrtletí meziročně vzrostl o čtvrtinu na 15 400. To je nejvíce za posledních pět let. Průměrná cena nájmů meziročně klesla o 9,6 procenta na 303 korun za metr čtvereční bez poplatků. Nejvíce bytů je v nabídce v Praze 5, nejdražší je Praha 1. Vyplývá to z údajů developerské společnosti Trigema a realitního serveru Flat Zone.

Praha 10:48 16. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít