Dnes se uskuteční na ostravských Bazalech poslední prvoligový zápas v jejich fotbalové historii. Legendární stadion totiž definitivně uzavře své brány pro fanoušky Baníku po dlouhých 56 letech. To vše kvůli tomu, že se klub s městem nedohodli na nájmu. To, co bude s celým areálem dál a kde bude ostravský klub v budoucnu vůbec trénovat, není v den posledního prvoligového zápasu zatím stále jisté.