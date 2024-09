EDF ke korejské nabídce na Dukovany: Příliš dobrá na to, aby byla pravdivá. V sázce je evropský průmysl

Výsledky tendru na na stavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, v němž korejská KHNP porazila francouzskou EDF, se mají vyjasnit. Podle viceprezidenta EDF Vakise Ramanyho jsou pochybnosti, jak se posuzovala cena a jak závazný je ze strany KHNP podíl českého průmyslu 60 procent na zakázce. Podle něj je to přelud. „Je čas bojovat o český, francouzský a evropský průmysl,“ řekl Ramany. ČEZ kritiku odmítá. KHNP zatím neodpověděla. Praha 6:00 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viceprezident EDF Vakis Ramany (archivní foto) | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Francouzská společnost EDF se ostře opřela do jaderného tendru na dostavbu Dukovan a výběru nabídky korejské firmy KHNP jako nejlepší.

Právě Korejci v tendru na sta miliardovou „zakázku století“, kterou vypsal polostátní ČEZ ve spolupráci s vládou, v červenci Francouze porazili. EDF už také na konci srpna, stejně jako další ještě dříve vyřazený uchazeč, americký Westinghouse, podmínky tendru a jejich vyhodnocení napadl u tuzemského antimonopolního úřadu.

„Domníváme se, že korejská nabídka byla ve skutečnosti příliš dobrá na to, aby byla pravdivá, a že uvedla českou vládu a ČEZ v omyl při jejím hodnocení. Věříme, že tato příliš dobrá nabídka Jižní Koreje opravdu v jistém smyslu vedla vládu k tomu, aby ji hodnotila jako mnohem lepší, než ve skutečnosti je,“ uvedl nyní viceprezident EDF Vakis Ramany v rozhovoru pro Český rozhlas, Hospodářské noviny a Deník N.

Jde o vůbec první vyjádření EDF od podání stížnosti na tendr.

Závazek jako přelud

Ramany se s novináři setkal v Praze minulý pátek, tedy v den, kdy byl v Česku na návštěvě i korejský prezident Jun Sok-jol s početnou delegací ministrů, šéfů výzkumných a technologických institutů a také špiček korejského byznysu.

Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident tu ujistil svůj protějšek Petra Pavla, že KHNP je odhodlaná dotáhnout vítězství v jaderném tendru až k podpisu smlouvy s ČEZ nejpozději do konce března příštího roku. Potvrdil také, že Korea chce spolupracovat s českým průmyslem, a proto KHNP firmám při jednání s vládou už v průběhu tendru slíbila na dukovanské zakázce podíl kolem 60 procent její hodnoty.

Podle Ramanyho je ale právě tento slib KHNP jedna z typických věcí, která vede EDF k „pochybnostem o upřímnosti a proveditelnosti korejské nabídky v evropském rámci“. Nejde totiž podle něj o žádný skutečný závazek z korejské strany.

„Spíš to vypadá jako přelud. Žádný takový závazek neexistuje. Je to pouze cíl nebo ani nevíme, co to je. Ale rozhodně to není závazek. To je velmi vážné a český průmysl je tím velmi znepokojen,“ uvedl viceprezident EDF s tím, že vychází i z vlastní zkušenosti, kdy se nyní tuzemské firmy na Francouze obrací s „obavami o budoucnost“ a dál s nimi chtějí jednat.

Zapojení českých firem

ČEZ nicméně již dříve zdůrazňoval, že to, co je v tendru závazné, je cena a harmonogram celého projektu. Za to dodavatel pod přísnými sankcemi ručí. Zapojení českých firem s Korejci požaduje vláda a hlavně samotné podniky a svazy.

Premiér Petr Fiala (ODS) navštívil s korejským prezidentem minulý pátek v Plzni i potenciální partnery pro projekt Dukovan, a to plzeňskou Škodu Jaderné strojírenství a Korejci vlastněný Doosan Škoda Power. Poté řekl, že české firmy mohou získat celkem zakázky až za 240 miliard korun, musí se ale prý snažit a být konkurenceschopné. Podle něj je tak podíl zapojení českého průmyslu závazek nejen korejské strany, ale i české.

Podle šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje je ale určitě třeba, aby korejská strana s tuzemskými firmami podepsala závazné smlouvy ještě před podpisem smlouvy na Dukovany s ČEZ.

„Do března, než zaschne inkoust na té smlouvě, tak chceme mít závazky, že české firmy budou do zakázky partnersky zapojené. A to nejen jako nějaké montovny na smontovávání technologií, které se přivezou z Koreje, ale jako partneři, kteří část toho projektu přímo tady v České republice designují s výzkumnými organizacemi a s vysokými školami. A zároveň to budou dělat i pro další projekty, protože my víme, že tou zakázkou otevíráme Korejcům dveře do celého světa,“ uvedl Rafaj.

„To je asi i zájem Korejců, a proto podali na Dukovany příznivou nabídku a jsou dnes preferovaným budoucím dodavatelem,“ dodal šéf Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Také EDF veřejně během tendru uváděla, že v případě jejího vítězství dá tuzemským firmám dokonce až 65 procent z hodnoty projektu, což stejně jako v případě KHNP není smluvní závazek. Podle Ramanyho je ale rozdíl v tom, že EDF má konkrétní reference ze stavby jaderné elektrárny ve Velké Británii.

„V současné době tam máme zajištěno 64 % hodnoty pro místní firmy. A vzhledem k tomu, že český průmysl má ještě lepší základnu, řekli jsme si, že 65 % je cíl, kterého můžeme dosáhnout,“ vysvětlil.

Podle něj také EDF intenzivně připravovala jasný dodavatelský řetězec, který by působil na jaderných projektech i mimo Českou republiku. „Utváříme řetězec na evropské úrovni, který bude spolupracovat v našich různých projektech v České republice, ve Francii, ve Velké Británii a všude tam, kde bychom měli další. Jsme velmi přesvědčeni, že se to vyplatí,“ dodal Ramany.

Účast českých firem v dodavatelském řetězci i pro další případné projekty v jaderné energetice slibuje ale také KHNP.

Ramany jako další „nejasnou“ oblast při hodnocení nabídek v tendru uvedl cenu zakázky. Odmítl, že by EDF byla výrazně horší.

„Naše cena, to vám mohu potvrdit, je velmi blízko ceny našich konkurentů, když se vezme v úvahu fakt, že náš reaktor je o 20 procent výkonnější. To také znamená, že na stejném místě můžete mít o 20 procent více energie po celou dobu životnosti elektrárny. Máte o 20 procent větší energetickou nezávislost a o 20 procent větší energetickou bezpečnost,“ uvádí Vakis Ramany.

Cena-výkon

EDF nabízela pro Dukovany své reaktory EPR s kapacitou 1200 MW, zatímco KHNP má reaktor APR s výkonem 1050 MW. Lišit se mohou ale i dalšími schopnostmi výroby.

Premiér Petr Fiala v červenci při vyhlášení korejského vítězství uvedl, že nabídka KHNP byla lepší ve všech kritériích a že konkrétně cena byla příjemné překvapení. Dosáhnout má 200 miliard korun za jeden blok (v dnešních cenách). KHNP původně vydala zprávu, že cena je 220 miliard, pak ji ale opravila na 200.

Cena vyrobené elektřiny z nových bloků by podle manažera ČEZ Petra Závodského vycházela tedy na zhruba 80 eur za MWh (v dnešních cenách), což je levnější, než za kolik se prodává elektřina nyní na burzách.

ČEZ nyní v reakci na kritiku EDF upozornil, že velikost výroby byla při hodnocení ceny braná v potaz. „Ostatně vše jsme přepočítávali na cenu za výrobu jedné megawatthodiny. Tento vzorec byl a je znám všem uchazečům včetně EDF. V případě, že budou uchazeči chtít a souhlasit, my se zveřejnění nabídek určitě bránit nebudeme,“ upozornil Kříž.

Podle Ramanyho může hrát roli v „příliš dobré korejské nabídce“ také fakt, že KHNP vychází hlavně z reference, když nedávno stavěla novou jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech.

„Evropa a Spojené arabské emiráty se ale velmi liší, pokud jde o velké projekty, a to v přístupu k licencování, pracovnímu právu nebo transparentnosti. Všechny požadavky jsou velmi odlišné. Je to úplně jiná úroveň. A náš konkurent nemá srovnatelné zkušenosti, pokud jde o výstavbu jaderných elektráren v Evropě,“ uvedl Ramany.

EDF podle něj navíc při vývoji a stavbě reaktorů v Evropě ušla velký kus nákladné cesty, která nebyla snadná.

„Ale díky tomu je dnes naše cena, když započítáme evropský průmysl včetně přispění českého průmyslu, velmi blízko ceně našeho konkurenta. Tedy naše nabídka a náš průmysl je konkurenceschopný, což je nejlepší zpráva, kterou vám mohu říct. A pro nás to znamená, že je čas bojovat. Za český průmysl, za francouzský průmysl, za evropský průmysl. Bojovat za to, aby se toto odvětví dále rozvíjelo, měli jste další projekty,“ zdůraznil Ramany.

Další kroky EDF

Proč ČEZ ani vláda při hodnocení nabídky neodhalily, že může být nereálná, jak tvrdí, nechtěl Ramany příliš rozvíjet.

„Jistě postupovali důkladně. My jsme zpochybnili korejskou nabídku. Její poctivost a proveditelnost,“ řekl. „Chápeme, že vláda a ČEZ udělali to hodnocení na základě návrhu KHNP. Otázky ale jsou: Byl tento návrh poctivý? Je proveditelný? Je reálný v evropském prostředí? My se domníváme, že nabídka společnosti KHNP je příliš dobrá na to, aby byla pravdivá,“ zopakoval.

Jaderná elektrárna EDF ve francouzském Saint-Alban-du-Rhône | Foto: Matthieu Delaty | Zdroj: Reuters Connect

Kritéria tendru a jejich hodnocení má právě proto podle něj posoudit antimonopolní úřad. Jaké kroky chce EDF dělat dál, pokud se svoji stížností neuspěje, nechtěl Ramany upřesňovat.

„Snažíme se zajistit dodržování zásady férového a transparentního obchodu. Potřebujeme vyjasnit, jak to tedy je, nebo není, a to je úkol pro antimonopolní úřad. My české úřady plně respektujeme a jistě chápete, že to nebudu dále podrobněji komentovat. Mohu vás ale ujistit, že jsme plně odhodláni dotáhnout tento případ do konce a využijeme všechny cesty, které máme k dispozici, protože se jedná o velmi vážnou věc,“ ujistil.

Nelze vyloučit, že by se boj EDF o Dukovany nakonec mohl přenést i na evropskou úroveň. Poradce premiéra Fialy Tomáš Pojar v rozhovoru pro Český rozhlas nedávno řekl, že EDF si stěžuje také na podporu jaderného průmyslu korejským státem. Ramany k tomu, zda chce případné zvýhodnění korejské firmy EDF řešit i v Bruselu, uvedl, že je třeba prověřit všechny související otázky.

„Využijeme všechny dostupné cesty, které máme k dispozici. V sázce je mnohem víc než jenom Česká republika, o spuštění jaderného programu uvažuje řada dalších evropských zemí. Takže všechny principy týkající se férového obchodu a transparentního přístupu, zajištění reálnosti dodávek v těchto programech je to, co chceme bezpodmínečně zajistit. Jde o energetickou budoucnost Evropy, a to je něco co je pro nás velmi cenné,“ uvedl.

KHNP na dotazy ohledně názoru EDF, že jejich nabídka není reálná a proveditelná, zatím nereagovala. Šéf firmy Jooho Whang ale dříve například odmítl, že by reference ze stavby projektu ve Spojených arabských emirátech nebyla dostatečná. Podle něj se stavělo v extrémních pouštních podmínkách a projekt tak byl naopak náročnější. Korejské reaktory tam podle něj také prošly licencováním podle evropských standardů.

ČEZ v reakci na výtky EDF obecně vyloučil, že by mohl být uveden při hodnocení nabídek ze strany KHNP v omyl.

„Po celou dobu pracovalo na hodnocení nabídek podaných v rámci výběrového řízení na 200 expertů. Všichni postupovali naprosto objektivně podle nastavených pravidel v souladu s doporučeními Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Výsledek byl jednoznačný,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Dodržování pravidel tendru podle něj kontrolovali interní i externí auditoři a neshledali žádná pochybení.

Kříž také připomněl, že všechny strany mají podepsané přísné smlouvy o mlčenlivosti. „A proto lze předpokládat, že nabídky konkurence nezná ani EDF. Pokud je tomu naopak, měli by zveřejnit zdroj informací pro svá tvrzení,“ uvedl.

Kritiku odmítlo i ministerstvo průmyslu a obchodu. „Výběrové řízení na nový jaderný blok vyhodnocovaly dvě stovky odborníků z oblasti práva, ekonomiky a především energetiky. Organizovala ho společnost Elektrárna Dukovany II ze Skupiny ČEZ,“ uvedl mluvčí resortu Marek Vošahlík.

Do KHNP se už dříve pustil i americký Westinghouse. Podle firmy Korejci používají její know-how k technologii reaktorů APR, ale nemají na to jejich licenci a nemohou je tak nabízet ve třetích zemích. KHNP to odmítá, firma i zástupci státu slíbili, že spor vyřeší.