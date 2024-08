Westinghouse teď spíš hraje o slušné ‚držhubné‘, myslí si Gavor o odvolání k antimonopolnímu úřadu

Společnost Westinghouse podala odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proti výběru společnosti KHNP jako preferovaného dodavatele pro stavbu nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor si myslí, že to není dobrá zpráva pro korejskou firmu. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál ale dodal, že Američanům nejspíš nejde o zrušení tendru. Rozhovor Praha 13:09 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnost Westinghouse podala odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proti výběru společnosti KHNP jako preferovaného dodavatele pro stavbu nových jaderných reaktorů v Dukovanech (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Co v reálu znamená to, že se Westinghouse obrátil na český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže?

Je to zlá zpráva především pro korejského dodavatele. A protože je to náš dodavatel, pro českého investora ČEZ, pro český stát, takže je to samozřejmě nepříjemná zpráva i pro nás. Sice v podmínkách tendru byla klauzule, že veškerou právní odpovědnost a důsledky nese korejský dodavatel, nicméně pakliže se bude v důsledku toho výstavba, nebo přinejmenším příprava výstavby komplikovat a taky v konečném důsledku možná i prodražovat, tak je to rozhodně určité riziko.

Westinghouse se odvolal u antimonopolního úřadu. Nesouhlasí s výsledkem tendru na dostavbu Dukovan Číst článek

Korejci to samozřejmě nemůžou přímo vyúčtovat české straně, nicméně když budou krvácet a bude se jim hroutit nějaký předpokládaný rozpočet, tak se zřejmě budou snažit najít určité cestičky, jak tyto náklady přenést na konečného odběratele ČEZ.

Jak ale uváděla ČTK, Westinghouse nemá právo se obrátit na český antimonopolní úřad, protože tendr probíhal v režimu bezpečnostní výjimky. Může se tedy reálně stát, že by úřad výběrové řízení zrušil?

Myslím, že ne. Tohle asi není to hlavní riziko. V podstatě Westinghouse použil veškeré právní nástroje, které má k dispozici. Mezi jinými je to i nové podání k českému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nicméně běží řízení na americké půdě a dokonce arbitráž, tuším, na korejské půdě. Takže ten právní spor je mezinárodně živý a bohužel nevyřízený.

Hrozí, že by se mohl Westinghouse vrátit zpátky do soutěže o dostavbu jaderných bloků v Dukovanech?

Nemyslím si, že by to vyústilo až do toho nejhoršího scénáře, které známe dost často z jiných veřejných zakázek – dostavba dálnice a tak dále, kdy opravdu je zrušeno výběrové řízení a začíná se znovu s časovým posunem. To si myslím, že nenastane.

Jiří Gavor | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Nicméně podle mého názoru tam Westinghouse získá nějakou účast a vklouzne tam zadními vrátky jako subdodavatel Korejců. Kdybych to řekl lidově, tak Westinghouse teď spíš hraje o slušné držhubné a nikoliv o to, aby zbořil celý tendr. Myslím, že to ani on nečeká. Podle mého názoru celá záležitost bude vyřešená tím, že Westinghouse dostane subdodávku na výstavbě Dukovan a tyhle právní, abych to znovu teď trochu shodil, tanečky, všechny procedury a zatím neúspěšná jednání jsou proto, že Westinghouse nechce dát souhlas za levné peníze.

25:45 Drábová: Když Westinghouse vyřeší spor s KHNP tak, že dodá systém kontroly řízení, pomůže to licencování Číst článek

Očekává od toho opravdu nějakou podstatnější sumu, asi podstatnější než byli ochotní Korejci dát. Nedomnívám se, že by korejská strana při své cestě na velmi vysoké úrovni, která se odehrála v posledním měsíci a která byla podle zpráv tisku neúspěšná, že by počítali s tím, že Westinghouse řekne: „Ano, ok, jsme kolegové a souhlas udělujeme.“

Konec konců i v případě výstavby ve Spojených arabských emirátech tam Westinghouse účast měl. Jednalo se o dodávku řídícího systému. Koneckonců už bylo i vyjádření od našeho Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, že takové řešení se nabízí i pro nás, protože by to našim regulátorům, jadernému dozoru trošku ulehčilo život, protože to je systém, který už používáme v Temelíně.

Takže je to jedno z možných řešení, které se nabízí, a otázkou je, jestli třeba americká strana nežádá ještě něco navíc, nebo jestli opravdu ta suma není tak velká, že Korejci na to nebyli ochotní přistoupit.

Je možné, že to celé skončí nějakou arbitráží proti České republice?

Myslím, že ne. Natolik je zase tendr a klauzule o převzetí odpovědnosti ze strany duševního vlastnictví k technologii celkem jasně formulovaná, že ze strany Korejců není možné uplatnit nějaký postih. A Westinghouse těžko může žalovat přímo český stát. Myslím si, že by se drželi té linie, kterou koneckonců sledují, že případná další žaloba - ale ony už tyhle kauzy běží, ale třeba na další orgán nebo jiné soudní místo - bude směřovat jako doposud na KHNP.