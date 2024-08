Westinghouse se odvolal u antimonopolního úřadu. Nesouhlasí s výsledkem tendru na dostavbu Dukovan

Americká společnost Westinghouse Electric Company podala odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proti výběru korejské společnosti KHNP jako preferovaného dodavatele pro stavbu nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Podle Westinghouse nemají Korejci licence k nabízené technologii. Společnost KHNP se k situaci zatím nevyjádřila. Praha 19:06 26. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tendr na výstavbu nových bloků v dukovanské elektrárně vyhrála korejská KHNP. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Společnost ČEZ, která má tendr na starost, uvedla, že tendr má bezpečnostní výjimku, neúspěšní uchazeči proto nemohou průběh řízení u antimonopolního úřadu napadnout.

Spor Westinghouse s Korejci je dlouhodobý. Američané namítali, že KHNP není oprávněna používat technologii reaktoru nabízenou v Česku, už dříve.

Vláda v červenci rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Postavit je má korejská společnost KHNP, která uspěla v tendru, v němž jí česká vláda dala přednost před francouzskou firmou EDF.

ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by se měla podepsat do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Tendru se původně zúčastnil také Westinghouse, vláda ho však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže. První americká nabídka podle ní nesplnila podmínky.

„V rámci tendru musel každý uchazeč potvrdit, že má právo převádět a sublicencovat jadernou technologii nabízenou společnosti ČEZ a místním dodavatelům. Návrhy designů technologií reaktorů APR1000 a APR1400 společnosti KHNP využívají licencovanou technologii systému Westinghouse 80 generace II.

Společnost KHNP nevlastní výchozí technologii ani nemá právo ji sublicencovat třetí straně bez souhlasu společnosti Westinghouse," uvedla v pondělí americká společnost. Podle ní by výběr KHNP navíc znamenal přesun desítek tisíc pracovních míst z České republiky a USA do Koreje.

Westinghouse zároveň připomněl, že bude spor obou firem o technologii nadále řešit u mezinárodní arbitráže. Její rozhodnutí se podle americké společnosti neočekává dříve než ve druhé polovině příštího roku.

KHNP v červenci uvedla, že má ohledně práva na používání technologie rozdílný názor, firma zároveň deklarovala, že americká pravidla bude dodržovat. ČEZ po oznámení výsledku tendru ke sporu sdělil, že má od Korejců potvrzení o vlastnictví technologie a také smluvní závazek případného odškodnění.