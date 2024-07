Existují reálné plány na zachování výroby v Liberty, řekl Stanjura. Počítá se i s částí pracovních míst

V krachující huti Liberty by mohla pokračovat druhovýroba, tedy produkce výrobků z oceli. Reálné plány počítají i se zachováním podstatné části pracovních míst. Po jednání se společností Moravia Steel, která má o část Liberty zájem, to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Podle něj ale Liberty musí projít modernizací s ohledem na dekarbonizaci českého průmyslu. Aktualizováno Ostrava 13:40 25. 7. 2024 (Aktualizováno: 14:51 25. 7. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firma Moravia Steel už dřív uvedla, že tam má pro rozjetí provozu vstupní materiál | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

„To, že ustávající vysoké pece už nebudou fungovat, je realita. My se bavíme o budoucnosti české oceli a zelené oceli a to je úplně jiná technologie, úplně jiný přístup. To není tak, že přijde nějaký zázračný investor, který zainvestuje do stávajících vysokých pecí. Říkáme to zcela otevřeně, nic takového na stole není, protože žádný takový investor neexistuje,“ řekl ministr financí Stanjura.

Firma miliardáře Tomáše Chrenka Moravia Steel už dřív uvedla, že tam má pro rozjetí provozu vstupní materiál. Předseda odborů Liberty Petr Slanina ale Radiožurnálu řekl, že vláda by měla firmě Moravia Steel nabídnout takové podmínky, aby převzala celou huť.

Skupina Moravia Steel projevila ve čtvrtek zájem o rychlé převzetí celé druhovýroby v Liberty Ostrava a zároveň apeluje na její zaměstnance, aby zatím nepodávali výpovědi.

„Chápeme, v jak těžké situaci se zaměstnanci Liberty Ostrava nacházejí, ale s ohledem na jejich odbornost je jejich setrvání v současné chvíli klíčové,“ uvedl generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide v prohlášení, které vydala po čtvrtečním jednání s představiteli vlády o strategii výroby oceli v České republice.

„Na setkání s ministry jsme představili konkrétní kroky k rychlému převzetí druhovýroby ve společnosti Liberty Ostrava, což umožní významné části zaměstnanců společnosti setrvat v zaměstnání,“ uvedl předseda představenstva Moravia Steel Petr Popelář.

„Další možnost už ani nevidíme. Pokud vláda nemá odvahu jít do toho přímo, nedovedu si představit, že by se huť rozkouskovala stylem, že nějaký investor by si vzal rourovnu, jiný investor by si vzal válcovny. To je podle mě nereálné a myslím si, že do budoucna by to zadělalo spoustu problémů,“ tvrdí Slanina.

Pokud insolvenční správce umožní prodej části hutě Liberty Ostrava firmě Moravia Steel, zaměstnanci v tomto provozu by mohli začít pracovat zhruba měsíc poté, potvrdil novinářům po jednání se zástupci Moravia Steel Stanjura. Moravia Steel, mezi jejíž klíčové podniky patří Třinecké železárny, má zájem o takzvanou druhovýrobu v Liberty, konkrétně o rourovnu.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí společnost Tameh Czech zastavila dodávky energií kvůli neuhrazeným pohledávkám. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma.

V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. V úterý firma oznámila, že chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborů by se propouštění mohlo týkat až 2600 z asi 5000 zaměstnanců.