Katarální horečka zasáhla Čechy, zemědělci počítají finanční ztráty

Nákaza, přenášená krev sajícím hmyzem, nadále komplikuje práci farmářům a způsobuje narůstající finanční ztráty. V současné době se nákaza šíří a přináší významná omezení pro obchodování se zvířaty.

Podle ředitelky krajské veterinární správy v Karlovarském kraji Márie Slepičkové je situace vážná. „Poté co se objevilo několik ohnisek za sebou, postupně došlo k nárůstu ohnisek. V současné době jich máme 15,“ uvedla Slepičková. Onemocnění ale citelně zasáhlo kromě chovatelů ovcí i chovatele skotu. V ochranné zóně totiž platí omezení s obchodováním zvířat, farmáři například nesmí skot vyvážet mimo území evropské unie.

„Na omezení nejvíc doplácejí chovatelé. Týká se to především chovatelů skotu, protože je to v období, kdy se prodává zástav (letos narozená telata). Jestliže se zástav včas neprodá, dojde k přerostu mláďat nad hmotnostní kategorie, kdy už obchodníci o zvířata zájem nemají, nebo se prodej nerentuje,“ vysvětlila Slepičková.

Náklady farmářů rostou

Slova ředitelky krajské veterinární správy v Karlových Varech potvrzuje zástupce české agrární komory a zároveň soukromý zemědělec z Chebska Jiří Vacek: „To je to, co nás trápí. Jakmile se zastaví prodej produktu, nemáte peníze. Teď na podzim jsou splátky úvěru, platila se daň z nemovitosti. V období, kdy máme založit novou úrodu, staráme se o to, kde vzít peníze. Máme na dvoře spoustu dobytka, který nám má peníze zajistit, ale to v tuto chvíli není možné.“

Zemědělci musí kromě krmiva a péče pro dobytek, který už měl být prodán, navíc hradit ochranné prostředky proti hmyzu, který nákazu přenáší. Nejistota ohledně dalšího postupu nákazy a případných opatření situaci ještě zhoršuje.

„Od roku 2016 jsou minimálně ob rok sucha, nebo povodně, nebo omezení na zvířata. Provozovat zemědělskou činnost je dost rizikové dobrodružství,“ dodal farmář Jiří Vacek, který doufá, že s ochlazením se šíření nemoci zastaví.

Farmáři zasažení katarální horečkou doufají také to, že stát splní své sliby o finanční kompenzaci, která by jim pomohla překonat toto náročné období.