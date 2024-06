Moravskoslezský kraj na půjčkách pro zaměstnance Liberty vyplatil šest milionů, další žádosti vyřizuje

Moravskoslezský kraj zatím na bezúročných půjčkách pro zaměstnance zadlužené huti Liberty Ostrava vyplatil 6,2 milionu korun. Z účtu krajského úřadu platba dosud odešla 247 žadatelům. Od minulého úterý, kdy lze o půjčku žádat, tak učinilo 451 zaměstnanců huti. Kontaktní místo pro vyřizování půjček je až do konce měsíce ve školicím středisku huti, od července ale zájemci o půjčku budou žádat přímo v budově krajského úřadu. Ostrava 14:22 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovníci Liberty ve frontě před kontaktním centrem | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Půjčky mají lidem pomoci překonat nejhorší období, než dostanou náhradu mzdy od úřadu práce. Huť, kterou krajský soud v pátek poslal do úpadku, na ně nemá peníze. Kraj má na půjčky připraveno 125 milionů korun. „Další platby bude krajský úřad odesílat dle nastaveného mechanismu v dalších dnech,“ uvedla mluvčí.

Vláda by měla zvážit zestátnění Liberty, navrhuje Hrnčíř. Možní kupci jsou seriózní, oponuje Kohajda Číst článek

Přidělení půjčky musí u každého žadatele schválit Rada Moravskoslezského kraje. „Proto jsme si nad rámec pravidelných jednání naplánovali také mimořádné schůzky, budou se konat každý čtvrtek, abychom mohli kontinuálně lidem z Liberty požadované finance vyplácet,“ uvedl hejtman Josef Bělica (ANO).

Krajští úředníci zatím vyřizují žádosti o bezúročnou půjčku v areálu huti v prostorách školicího střediska, a to ve všední dny od 8.00 do 15.00. „Toto kontaktní místo tam bude fungovat do pátku, pak se přesune do budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, v ulici 28. října,“ řekla mluvčí.

Pozastavený provoz

Liberty Ostrava je v problémech od loňska. Od prosince, kdy společnost Tameh Czech zastavila huti dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Převážná část zaměstnanců, kterých má podnik zhruba 5000, je od té doby doma. Tento měsíc lidé nedostali mzdy a náhrady jim bude vyplácet stát prostřednictvím úřadu práce.

Liberty Ostrava na sebe podala insolvenční návrh. ‚Vláda pro firmu hledá investora,‘ řekl Síkela Číst článek

Krajský soud v Ostravě zahájil 13. června s hutí insolvenční řízení. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Uvedla v něm, že je v platební neschopnosti a její závazky po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, převyšují pět miliard korun. V pátek soud společnost Liberty Ostrava poslal do úpadku.

Do podání insolvenčního návrhu huť před věřiteli chránilo moratorium. Nejprve individuální moratorium, které podniku mělo zajistit ochranu před firmou Tameh Czech, která jí dodávala energie. Posléze i všeobecné moratorium. Toto opatření zajistilo firmě na tři měsíce ochranu před všemi věřiteli. Odložilo například splatnost pohledávek.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Od roku 2019 slezská huť patří Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.