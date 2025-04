Jednání o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany jdou do finiše. Smlouvy mezi společnostmi ČEZ a KHNP jsou dojednané. A postoupila i jednání o účasti českých firem na obří zakázce. Největší díl, mezi deseti až dvaceti procenty, by měla získat plzeňská společnost Doosan Škoda Power. Radiožurnálu to potvrdil její výkonný ředitel Daniel Procházka. Praha 13:36 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší část z dostavby Dukovan si má ukrojit Doosan Škoda Power. Na starost získá celý turbínový ostrov | Foto: Jan Sucharda | Zdroj: Český rozhlas

Stalo se z toho nejen téma pro české firmy, ale i pro politiky. Šlo o to, jak českému průmyslu garantovat, že se opravdu do výstavby dvou bloků v Dukovanech zapojí. Velmi blízko k tomu má teď plzeňský Doosan Škoda Power. „Jednáme o smlouvě, která bude formalizovat další kroky budoucích smluv,“ popsal jeho výkonný ředitel Daniel Procházka.

Tuto dohodu by měl Doosan s KHNP podepsat současně s tím, když ČEZ podepíše s KHNP kontrakt na výstavbu elektrárny.

Doosan vyrábí parní turbíny a od začátku se v případě vítězství Korejců v tendru počítalo s tím, že ji do Dukovan dodá. Teď se ale zdá, že dostane větší zakázku, a to na celý takzvaný turbínový ostrov nebo turbínovou halu. A to už je podle Procházky opravdu velká část celkové zakázky.

„Pokud se domluvíme v rozsahu, ve kterém teď hovoříme, tak to může být cokoliv mezi deseti a dvaceti procenty celkové ceny elektrárny,“ říká Procházka.

Při odhadovaných 400 miliardách za dva bloky v Dukovanech je tedy řeč o 40 až 80 miliardách korun.

Doosan to ale vyrobit a postavit sám nedokáže. Vzhledem k velkému rozsahu dodávek i projekčních prací to není v silách firmy. „Uvažujeme momentálně o zapojení, kromě členů Aliance české energetiky, i dalších českých subdodavatelů. Skutečně by šlo o desítky společností,“ přiznal Procházka.

České firmy by se mohly zapojit například do projekčních prací, dodávek technologií a také stavebních prací.

Zapojení českých firem

Pořád je ale řeč maximálně o 20 procentech celkové zakázky. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z hnutí STAN chtěl mít ještě před podpisem smluv s KHNP jistých alespoň 30 procent pro české podniky.

Do podpisu smluv s KHNP nicméně ještě pár týdnů chybí. Je tedy možné, že se ještě něco objeví. Podle Petra Závodského, ředitele útvaru výstavby jaderných elektráren ČEZ, je to reálné.

„Inženýrink je nějakých patnáct až dvacet procent, takže se už v téhle chvíli dají zasmluvnit určité kroky, které povedou třeba k deseti procentům,“ komentoval Závodský.

A celkově v průběhu celé výstavby Dukovan by se podle Závodského měl český průmysl dostat až na 60 procent, což Aliance české energetiky žádala a což také KHNP slíbila.

Spokojenost s dosavadním jednáním nechtěla Aliance české energetiky v tuto chvíli vůbec komentovat. Ministr Vlček vzkázal, že cílem je pořád 60 procent celkově a zhruba 30 procent zasmluvněných při podpisu smlouvy na elektrárnu.

Než bude moct ČEZ jakoukoliv smlouvu s KHNP podepsat, musí antimonopolní úřad rozhodnout o stížnosti neúspěšného uchazeče o jaderný tendr – francouzské EDF.

Smlouva s korejskou společností KHNP o stavbě dvou nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany bude podepsána v tomto čtvrtletí, řekl ve čtvrtek ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).