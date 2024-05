Malina je v konkurzu. Skoro 3000 klientů solárního holdingu se tak od něj fotovoltaiky nedočká

Rok po vyhlášení insolvence Energetického holdingu Malina je jasné, že se více než polovina klientů solární elektrárny od firmy nedočká, zpět nedostali ani statisícové zálohy. Reorganizace společnosti se nepodařila a od začátku května je Malina v konkurzu. O jejím dalším osudu by měl rozhodovat konkurzní správce. Malina vznikla v roce 2021 a rychle uzavřela přes 5000 smluv na fotovoltaiku a tepelná čerpadla. Od začátku měla problémy s montáží. Praha 13:29 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotovoltaické elektrárna umístěné na střechách výrobních hal a skladů Pražské strojírny | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jedním z klientů holdingu Malina byl i Jiří Skřivánek z Děčína. Jak ale říká, od firmy neviděl ani šroubek.

„Smlouvu s Malinou jsme uzavřeli 9. září 2022, měla nám dodat fotovoltaiku. K tomu jsme zaplatili zálohu více než 307 tisíc korun. Situace je nyní taková, že jsme to u Maliny vzdali a podepsali jsme smlouvu s jiným dodavatelem,“ popsal pro Radiožurnál.

Jiřího Skřivánka stálo takové řešení o čtvrt milionu korun víc, než původně plánoval. V podobné situaci je dnes přes 2700 klientů Maliny. Do vyhlášení insolvence loni v květnu dokončila Malina zakázky zhruba tisícovce zákazníků. Od té doby jich přibylo dalších 1200.

Ostatní buď – jako pan Skřivánek – od smlouvy odstoupili, nebo dodnes čekají, co bude s holdingem dál. Firma měla připravit reorganizační plán, který by jí umožnil přežít a zakázky dokončit. Ten se ale sestavit nepodařilo. Podle krizového manažera firmy Lukáše Uhla proto, že se vyhrotily spory mezi různými skupinami věřitelů.

„Reorganizace vyžaduje souhlas a soulad velké skupiny věřitelů. To se bohužel nepodařilo zajistit, protože tam jsou věřitelské skupiny, které spolu navzájem bojují. Praktický důsledek by byl, že by řešení reorganizace mohlo trvat ještě dlouhé měsíce nebo možná i roky a nemuselo by nastat i nikdy,“ popsal Uhl.

‚Absolutní nehoráznost‘

Poslední vývoj kritizuje Matěj Fejlek, ředitel společnosti Fotovolty, která na jaře nabízela alternativní reorganizační plán.

„Provést takový krok, tedy přeměnu reorganizace na konkurz, aniž by byli věřitelé předem informování, navíc týden před schůzí věřitelů, kde by si měli sami věřitelé rozhodnout o směřování, považujeme za absolutní nehoráznost,“ rozčiluje se Fejlek.

Na schůzi věřitelů, která je v plánu ve středu 15. 5., chtějí dál vysvětlovat svoji představu o reorganizaci Maliny. Firma Fotovolty ale pravděpodobně narazí na odpor konkurenčních skupin věřitelů kolem společností TnG, respektive Iceberg.

Podle Uhla je proto shoda na jednom plánu prakticky vyloučená. Rozhodnutí poslat firmu do konkurzu podle něj naopak dává poškozeným klientům větší šanci, že se dokončení svých fotovoltaik dočkají.

„Vím, že insolvenční správce má v plánu vysoutěžit firmu, které potom prodá nebo nějakou formou předá kontakty a ta firmy zakázky zvládne realizovat,“ vysvětlil Uhl.

Na dokončení a kolaudaci mají čas do 30. června 2025, kdy vyprší prodloužený termín pro proplacení dotací. I když ale odteď všechno půjde ideálně, připlatí si klienti Maliny za fotovoltaiku minimálně o sto tisíc korun víc, než předpokládali. Budou totiž muset zaplatit novou montážní firmu.