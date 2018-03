21. 3. 2017 | ČTK |Ekonomika

Soukromí investoři nepředložili takovou nabídku, která by umožňovala reálně předpokládat schválení reorganizačního plánu a úspěšnou reorganizaci společnosti OKD, která je v úpadku. Tvrdí to ministerstvo financí na základě dopisu, který státní společnosti Prisko zaslalo během minulého týdne vedení těžební firmy. OKD podle resortu připustilo, že jednou z variant by mohl být i konkurz společnosti.