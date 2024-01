Živnostníci s paušální daní zaplatí vyšší zálohy. Zájemci se o ni musí přihlásit do 10. ledna

Pokud jste živnostníci a platíte takzvanou paušální daň, neměli byste zapomenout zvýšit zálohy. Od letošního ledna totiž vzrostla platba paušální daně ve všech třech pásmech. Plátci si musí svoje trvalé bankovní příkazy stihnout upravit do 20. ledna. A pohlídat si ještě další datum, konkrétně 10. ledna, by si pak měli ti, kteří o paušální dani uvažují. Je to totiž termín, do kterého se musí o paušální daň přihlásit. Praha 9:51 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájemcům o paušální daň se krátí čas na rozhodnutí. Přihlásit se o ni mohou do 10. ledna včetně (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Výhodné je to pro mě v tom, že nemusím podávat daňové přiznání, nemusím si vést žádné účetnictví. A všechno to zaplatím najednou, nemusím na sociálku, na zdravotku, je to méně práce a je to jednodušší,“ vysvětluje pro Radiožurnál kameraman Martin Karger, proč platí takzvanou paušální daň.

Je v ní zahrnutá minimální částka zdravotního i sociálního pojistného, to je navýšené o 15 procent, i daň z příjmu.

Se svým příjmem do jednoho milionu korun ročně spadá Martin Karger do prvního pásma ze tří. Měsíčně tak od ledna bude platit necelých 7500 korun. O zhruba 1300 korun víc než loni.

„Pravidelně si to počítám, jestli se mi to vyplatí, nebo nevyplatí. Zatím se mi to pořád ještě vyplatí, i když se to takhle zdražuje. Díky tomu, že platím paušální daň, tak ušetřím za rok v průměru pět tisíc korun na dani z příjmu,“ dodává Karger.

Nejen on si ale od letošního ledna připlatí. Hlouběji do kapsy sáhnou i ti, kteří spadají do druhého a třetího pásma. Typicky advokáti nebo lékaři s příjmy nad 1,5 milionu korun budou platit v rámci třetího pásma zhruba 27 tisíc korun měsíčně. Tedy o více než 1100 korun víc než loni.

Platba do 20. ledna

Mluvčí Generálního finančního ředitelství Lukáš Heřtus pro Radiožurnál vysvětluje, že se výše záloh upravuje každý rok podle toho, jak roste průměrná mzda. „Důvodem je navýšení složek paušální zálohy představující příspěvky na důchodové a zdravotní pojištění na základě pravidel zakotvených v příslušných zákonech,“ uvedl.

Plátci paušální daně musí svoje trvalé bankovní příkazy stihnout upravit do 20. ledna, protože měsíční zálohy jsou splatné vždy do 20. dne kalendářního měsíce. „Je také možné si paušální zálohy předplatit na několik měsíců, nebo dokonce na celý rok dopředu,“ upozorňuje Heřtus.

Ten, kdo chce platit paušální daň, musí splnit řadu podmínek.

„Nesmí být plátce daně z přidané hodnoty. Musí mít příjmy jen zhruba do dvou milionů korun. Nesmí být v insolvenčním řízení, ani společníkem veřejné obchodní společnosti. Nesmí mít příjmy z nájmu, případně ostatní zdanitelné příjmy vyšší než 50 tisíc za rok,“ vyjmenovává za Komoru daňových poradců Zuzana Rylová.

Ti, kteří by o paušální daň měli zájem, se o ni mohou přihlásit do 10. ledna včetně. A to elektronicky nebo osobně.

„Podnikající fyzické osoby, které jsou zapsané do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku mají ze zákona zřízenou datovou schránku, a proto musí podat toto oznámení elektronicky. K tomu mohou využít svoji datovou schránku nebo se přihlásit do daňové informační schránky na portálu MOJE daně. Ostatní fyzické osoby mohou oznámení finančnímu úřadu doručit i poštou nebo osobně na podatelnu,“ vysvětluje Heřtus z Generálního finančního ředitelství.

Zájem o paušální daň každým rokem roste. Od jejího spuštění v roce 2021 ji platilo 65 tisíc živnostníků. O rok později to bylo o patnáct tisíc víc. A loni se počet plátců paušální daně držel okolo sta tisíc.