Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. ‚Důsledek stoupajících cen ropy,‘ tvrdí analytici

Paliva v Česku dál zdražují, cena benzinu stoupla nad 40 korun za litr. Ve středu stál litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v průměru 40,12 koruny, před týdnem byl o 35 haléřů levnější. Nafta zdražila o sedm haléřů na průměrných 39,19 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Praha 11:12 18. dubna 2024

Benzin byl naposledy nad 40 korunami loni v říjnu, nafta je nejdražší od loňského listopadu. Zdražování, zejména u benzinu, bude podle analytiků zřejmě pokračovat i v příštím týdnu.

Zdražování pohonných hmot v posledních týdnech je podle analytiků důsledkem stoupajících cen ropy. „Ropa je pod nadvládou geopolitického napětí,“ poukázal analytik XTB Jiří Tyleček na další vyhrocení situace na Blízkém východě.

Upozornil však na korekci cen ropy v posledním týdnu. „Trhy věří, že napětí na Blízkém a Středním východě nebude eskalovat. V případě černých scénářů vývoje však hrozí růst ceny ropy až o desítky procent. S mnohem větší pravděpodobností by však ceny ropy měly alespoň v blízké době zůstat na dvojciferné úrovni,“ předpokládá. Zdůraznil také pokračující negativní vliv oslabující české koruny.

Růst cen paliv bude zřejmě pokračovat i v následujících dnech. Podle Lajska se ceny nafty i benzinu mohou brzy dostat i výrazněji nad 40korunovou hranici. „Nehledě na to, zda Izrael podnikne odvetný útok, u nás ceny pohonných hmot v následujících dnech nejspíš dále porostou. Opět očekáváme vyšší nárůst cen u benzinu, v příštím týdnu by to mohlo být o nižší desítky haléřů. Průměrná cena nafty pak může narůst opět o deset až 20 haléřů,“ uvedl Lajsek.

Podle Tylečka by mohla na ceny zapůsobit poslední korekce cen ropy. Zdražování nafty by se tak podle něj mohlo brzy zastavit. U benzinu pak předpokládá pokračování růstu cen, protože jeho cenu ovlivňují silnější sezonní faktory. „I zde by však měl být cenový nárůst nižší, než jsme byli svědky v posledních týdnech,“ dodal Tyleček.

Loni na konci roku pohonné hmoty zlevňovaly, zdražovat začaly na začátku letošního, do konce února jejich ceny v průměru vzrostly téměř o tři koruny. Během března pak stagnovaly či mírně klesaly, na jeho konci ale začaly opět stoupat. V porovnání se situací před rokem je benzin v současnosti dražší zhruba o 2,30 koruny a nafta asi o pět korun.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Královéhradeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 39,62 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 38,75 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 41,05 koruny. Naftu v Praze řidiči tankují za 40,19 koruny za litr.