Situace je teď velmi vážná, nezaměstnanost bude stoupat, říká viceprezident svazu průmyslu

Nemoc COVID-19 za sebou nenechává jenom stovky tisíc nakažených, ale napříč celou Evropou také zastavuje výrobní linky podniků. Na české úřady práce se nyní obrací velké množství lidí, kteří chtějí zprostředkovat zaměstnání. O situaci na trhu práce a o tom, co nyní nejvíce trápí firmy, hovořil v rozhovoru pro Radiožurnál viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Ranní Interview Praha 9:21 25. března 2020

Jak zlá je situace necelé čtyři týdny po prvním případu nákazy koronavirem v Česku? Začaly už firmy propouštět zaměstnance?

Situace je teď velmi vážná. Naše role jako svazu je v tuhle chvíli kromě jiného důležitá v tom, že my jsme v dennodenním kontaktu s naší obrovskou členskou základnou. Zastupujeme všechny průmyslové svazy a několik tisíc největších českých průmyslových podniků. Ptáme se jich, co jsou ty hlavní problémy, to potom používáme při jednání s vládou, abychom jí pomohli zacílit protikrizová opatření, která potřebujeme. A také proto, abychom se netrápili něčím, co není tím hlavním problémem, ale zaměřili se na to, co firmy nejvíc bolí.

Poslední průzkum ukázal, že 30 procent firem teď nejvíce trápí pokles poptávky, 27 procent bojuje s dodávkami ze zahraničí, některé nedostávají dodávky vůbec, některé se zpožděním, což pak samozřejmě komplikuje provoz. Dalším problémem, který trápí 24 procent firem, je dramatický pokles poptávky v zahraničí. Pro exportně orientovanou ekonomiku, jako je ta naše, by to mohlo být do budoucna velmi nebezpečné. Ztížené jsou také podmínky pro dodávky externích služeb kvůli uzavřeným hranicím. Firmy potřebují například zahraniční experty, aby jim pomohli implementovat nové technologie. Posledním problémem, na který upozorňuje mnoho podniků, je problém s cashflow.

Zaměstnanost je také velkým tématem. Největší problém ještě před pandemií byl nedostatek zaměstnanců, to momentálně vytváří určitý polštář, který můžeme využít, ale i tak je nutné říci, že nezaměstnanost bude stoupat.

Zbavují se firmy zaměstnanců plošně, nebo se snaží si kvalitní zaměstnance udržet?

V průmyslu si stále pamatujeme rok 2009 a světovou ekonomickou krizi. Čeští zaměstnavatelé tehdy projevili největší společenskou odpovědnost v Evropě vůči zaměstnancům. Problémy tenkrát byly obrovské, poklesy poptávky také, firmy nevydělávaly, ale propouštěly disproporcielně. Nechtěly lidi propouštět, to samé vidíme i teď. Tlačili jsme tolik na vládu, abychom jim to ulehčili, protože takhle to nejde dělat do nekonečna. Aby, i když vám padne poptávka, nemůžete vyrábět naplno, když máte problémy se vstupy, jste udržel lidi a pomohl vám s tím stát. Nejsme úplně stoprocentně spokojení s opatřeními, které vláda přijala, ale jsme rádi, že je přijala v pondělí tak rychle. Rychlost je teď naprosto zásadní.

Podniky se snaží lidi udržet a je skvělé, že jim v tom vláda pomůže. Ta situace je teď poměrně různorodá, máme podniky, které nemají práci a mají lidi, ale pak taky máme podniky, které mají práci, ale nemají dost zaměstnanců. Tohle je potřeba dát dohromady a navzájem si pomoct.

Kde je teď o lidi největší zájem?

Například v zemědělství, teď budou velmi aktuální například chmelové brigády. Nemá kdo sebrat chmel a myslím si, že je to teď důležité. V automobilovém průmyslu to nevypadá dobře. Rozvážkové služby potřebují lidi, také firmy vyrábějící zdravotnické pomůcky. Jsou tu firmy, které rostou, a pak jsou tu takové, které nemají práci, a to skutečně potřebujeme dát dohromady.