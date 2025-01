Společnost Liberty Ostrava zhruba po roce obnovila výrobu ve Steckelově válcovně

Pokračuje tzv. tolling, což je jednoduše řečeno proces, kterým může cizí investor zajistit výrobu, potřebné suroviny a odbyt a pomůže tak zachovat provoz huti, která zkrachovala, skončila v konkurzu a teď se chystá její prodej.

Podrobnosti k tématu zjišťoval reportér Martin Knitl

Válcovna plochých výrobků se tedy znovu rozjela. Vyrábí pásy a svitky, ze kterých se potom dál dělají například svodidla. Za investora má celou výrobu na starosti Ivo Chmelík. Potvrdil, že válcovna plochých výrobků, tzv. steckel, bude vyrábět až 45 tisíc tun materiálu měsíčně.

„Děláme vše pro to, abychom zajistili vstupní materiál, který dnes nemáme kvůli odstavení vysokých pecí. Zatím ho dovážíme různě ze světa. Máme v plánu válcovat a poskytovat materiál až do prodeje firmy. Máme to pokryté, každý měsíc pojedeme naplno,“ uvedl Chmelík.

Podle informací od insolvenčního správce Liberty Ostrava pracuje na této válcovně asi 270 lidí, celkově v huti je to zhruba 2400 lidí.

Jsou to hlavně srdcaři, jak řekl Ivo Chmelík, zástupce investora Vítkovice Machinery Trade. K nějakému menšímu propouštění prý ještě dojde, ale budou to maximálně desítky lidí.

V současné době jsou v rámci areálu huti v provozu tři závody s čísly 14, 15 a 16, rourovny a válcovny a středojemná válcovna. U středojemné válcovny funguje jiný investor, kterého si našlo samo vedení huti, je jím polská firma Donquixote.

Tím současným obnovením výroby plechů, což je součást závodu 16, se vlastně završila snaha zachránit, co se zachránit dá. Insolvenční správce doufá, že takto se mu podaří huť jako celek lépe a výhodněji prodat.