V příštích pěti letech by mohly emisní povolenky vynést až 250 miliard. Poputují do ochrany klimatu

Výnosy z emisních povolenek může stát od začátku letošního roku využít jen na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Do konce roku to byla jen polovina příjmů z povolenek. Zajišťuje to novela zákona o obchodování s emisními povolenkami. Praha 12:34 5. ledna 2025

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny. Jedna povolenka jim umožňuje vypustit do atmosféry jednu tunu například oxidu uhličitého nebo jiného plynu.

Loni povolenky státu vynesly asi 40 miliard korun, do roku 2030 by příjmy mohly dosáhnout až 250 miliard. Vláda už dřív oznámila, že stát bude získané peníze využívat hlavně na investice do moderní energetiky a průmyslu.

Další výnosy využije například na modernizaci dopravy. Novela naopak nakonec nezavádí obchodování s povolenkami na pohonné hmoty nebo vytápění.